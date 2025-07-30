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日官員：美日貿易協議保障日本「享有晶片及藥品最低稅率」

▲日本首相石破茂先前和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂先前和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正29日表示，日本與美國上周達成的貿易協議中，針對晶片與藥品的進口關稅，日方已取得「最惠國待遇」等級的保障條款。未來若其他國家與美國商定更低的晶片與藥品關稅，日本也將自動適用該最低稅率。

路透社報導，赤澤亮正在記者會上指出，「如果第3國與美國就晶片與藥品達成更低（關稅）稅率，那麼較低稅率也將適用於日本。」他強調，這項保障機制確保日本相關產業能在美國市場中維持公平競爭力。

美國政府先前計劃針對晶片與藥品施加進口關稅，依據的是1962年《貿易擴張法》第232條（Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962），該條款賦予美國總統權限，能以國家安全為由對特定進口商品採取限制措施。針對此舉，赤澤與其團隊與美方協商時爭取到一項「安全條款」，可保障未來即使其他國家獲得較優惠關稅，日本也能比照辦理。

根據華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）分析，該項安排等同於最惠國待遇，對日本高度依賴出口的製藥與科技業而言意義重大。

日美上周正式敲定新貿易協議，美方同意將日本汽車等商品的進口關稅下調至15%，作為交換條件，日方將對美國展開總額約5,500億美元的直接與間接投資，涵蓋股權投資、貸款、保證等多元方式。這份協議被日方視為對抗川普政府擴大全球關稅措施下的重要緩衝。

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