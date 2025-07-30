彭博：台美關稅談判卡關　傳美要求「比照日本5500億美元投資」

▲賴清德近來接連遭遇政治打擊，台美之間的關稅談判進度也不如預期。（圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣總統賴清德近來接連遭遇政治打擊，不僅推動罷免在野立委的行動以失敗收場，更傳出原訂下月過境美國遭川普政府婉拒，如今《彭博》進一步披露，台美之間的關稅談判進度也不如預期，美方僅提出「最佳關稅待遇」但未明示數字，且要求台灣比照日本加碼投資。

根據《彭博》報導，台灣與美方之間的談判已進入關鍵階段，台灣官員正力拚在7月31日最後期限前爭取關稅優惠，以避免高達32%的關稅懲罰。但目前川普團隊僅向台灣提出「最佳關稅待遇」（best rate tariff），未說明具體稅率。

熟悉談判內容的消息人士指出，台灣方面推估可能與日本15%的稅率相當。

報導進一步指出，日本已向美方承諾設立5500億美元的基金投資，而美國也以此為標準，要求台灣在投資規模上「補上差距」，讓台美談判進一步膠著。

對於外界關注總統是否如期出訪、過境美國，外交部29日表示，目前南部仍在進行災後重建，加上正進行關稅協商，總統近期無出國規劃，「沒有延期、沒有取消，也沒有美方拒絕過境的情況。」

隨著中國與美國持續進行戰略談判，外界也憂心川普政府是否可能為換取北京讓步，對台讓出籌碼。

新加坡國立大學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）指出，台灣未來處境將取決於美中談判走向，「賴清德目前面臨的最大挑戰，是美中貿易談判是否會讓川普向中國讓步，損及台灣利益。如果成真，對賴政府將是極大打擊。」

此外，賴清德也正應對另一項威脅，也就是川普提出對半導體加徵關稅的想法。星展銀行資深經濟學家馬鐵英（Ma Tieying）指出，由於台灣對晶片產業掌握度極高，即便加稅，也有能力將成本轉嫁給美國消費者。

但若華府要求台灣更多生產轉移到美國境內，長遠下來恐對台灣的「矽盾」（silicon shield）造成更大衝擊。