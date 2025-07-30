美中第三輪關稅談判結束　川普：有機會年底前會見習近平

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普29日表示，美中在瑞典斯德哥爾摩舉行的第3輪高層經貿會談進展順利，他預期將在今年底前與中國國家主席習近平舉行峰會。

川普結束為期5天的英國蘇格蘭訪問，搭乘空軍一號返美途中向媒體表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰28日至29日在瑞典舉行會談，雙方對談成果感到滿意。川普說，「貝森特認為會談的感覺比昨天更好」，他並補充，「他們將在明天向我簡報，我會決定是否批准（協議內容）。」

川普也說中方透露習近平希望會面，「我也期待與他會面，應該會在年底前舉行。」

這場會談是美中5月中旬在瑞士日內瓦達成關稅休兵協議以來的第3輪高層會晤，雙方原同意暫停互徵高關稅90天，將於8月12日屆滿。針對是否延長寬限期，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）29日表示，這「當然是」會中討論的一部分，不過他與貝森特將把結果帶回華府，讓川普決定是否延長。

貝森特當日也接受美國財經媒體CNBC專訪，重申此一決定將由川普拍板。他指出，在與中方會談中雙方進行了「非常建設性的對話」，但美方不會在總統決策前承諾任何協議。