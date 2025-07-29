黃國昌指綠委「投票中離」挨告出庭　笑回支持者：怕我出不來？

記者劉昌松／台北報導

立法院去年底表決3大法案，引爆朝野黨團激烈抗爭，民團號召青鳥在場外抗議，民眾黨立委黃國昌指出，在三讀投票當天，民進黨立委許智傑、邱志偉跑去跟新潮流大老吳乃仁吃飯，被點名的許智傑控告黃國昌涉嫌妨害名譽，台北地檢署29日下午開庭。黃國昌抵達北檢時，已有多名支持者大喊主席加油，黃笑稱：「你們是怕我出不來嗎？」

▲黃國昌為許智傑控告妨害名譽案到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

立法院2024年12月20日三讀通過引發爭議的3大法案，黃國昌23日在網路直播爆料，民進黨團在表決《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》時，其實只要多2個人就能推翻國民黨投票，但卻有幾位綠委跑去跟吳乃仁吃飯，隔天再直接點名許智傑，大酸民進黨要抹紅、抹黑在野黨前，先看看自家立委有無認真開會，「對得起被你們號召在濟南路上吹風淋雨的人嗎？」

▲台北市議員張斯綱在臉書PO照，質疑許智傑在立法院表決當晚去找吳乃仁。（圖／翻攝張斯綱臉書）

許智傑找出自己在立法院發言的畫面為證，強調當天沒有錯過任何表決，晚間11點46分都還在議場為《財劃法》發言，表決到將近凌晨12點後，還到外頭謝謝青鳥站出來。許智傑並控告黃國昌涉嫌妨害名譽。

黃國昌得知挨告後，進一步爆料，除了許智傑，還有「另一位高雄選出的民進黨立委邱志偉，卻跑去與吳乃仁聚會」，黃國昌要許智傑不要混淆視聽，「晚上7時多到8時多人在哪裡、有沒有中離？」

此外，國民黨台北市議員張斯綱也在臉書貼出照片，表示有收到民眾投訴，許智傑、邱志偉在三讀當晚7時35分許一前一後抵達台北市新生南路一處大樓，兩人離開後，民進黨大老吳乃仁也從同棟大樓離開。