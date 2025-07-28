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罷免失敗衛福部次長稱「剿匪非一次就成」　黃國昌批：還適任？

▲衛福部次長呂建德。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛福部次長呂建德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

首波大罷免「25：0」，民進黨秘書長林右昌今（28日）宣布，有任何需要檢討的地方，由他承擔一切責任，昨已當面向黨主席賴清德請辭。但民眾黨發言人吳怡萱指出，衛福部政務次長呂建德在臉書公開說「剿匪也不是一次就成的」，寫完後又刪除，這是一個國家政務官應該出現的言論嗎？民眾黨主席黃國昌說，反對民進黨的人已經從「雜質」升級成「匪」，不僅讓人感到遺憾更是痛心。

吳怡萱28日在臉書表示，剛剛林右昌稱「口頭請辭」，然後呢？內閣團隊還是這副「鳥」樣，綠營地方首長持續顢頇傲慢，而民進黨至今沒學到教訓，不會道歉、沒有清醒，一心只想著用意識形態鞏固權力，無心治國。

接著，吳怡萱指出，大罷免大失敗後，呂建德在臉書公開說「剿匪也不是一次就成的」，寫完後又刪除，這是一個國家政務官應該出現的言論嗎？已經從雜質變成「匪」了？

吳怡萱說，台灣人已經用民意告訴民進黨，大家重視的是監督政府、權力制衡以及執政者要發揮治理能力，而非整天在內部找敵人，攻擊不同意見的「民意」。

黃國昌今在立法院受訪時提到，衛福部次長聲稱「剿匪不是一次就成功」，難道是經過行政院長卓榮泰授意；現在台灣還要剿什麼匪？這樣的人還適任政務官嗎？台灣人民透過清楚的聲音，告訴民進黨政府錯了，沒想到政務官在社群平台再接再厲，原來在民進黨政府的眼中，反對民進黨的人已經從「雜質」升級成「匪」，不僅讓人感到遺憾更是痛心，「請賴總統好好出來面對台灣人民，清楚告訴台灣人民誰要負責、要怎麼檢討」。

▼吳怡萱揪出衛福部政務次長呂建德在臉書公開說「剿匪也不是一次就成的」。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

▼吳怡萱揪出衛福部政務次長呂建德在臉書公開說「剿匪也不是一次就成的」。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

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