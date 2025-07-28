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大罷免大失敗　曹興誠：預見台灣「四人幫」崛起

▲▼罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】，大罷免三號志工曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲聯電創辦人曹興誠。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免失敗，聯電創辦人曹興誠今（28日）在臉書發文直言，可以預見台灣「四人幫」的崛起，台灣四人幫是以國民黨總召傅崐萁為首，其次是國民黨立委徐巧芯、民眾黨總召黃國昌和網紅館長。

曹興誠今日在臉書以「台灣的四人幫」為題發文表示，這次大罷免失敗，我們可以預見台灣「四人幫」的崛起。毛澤東發動「文革」時，支持利用了「四人幫」。「小草們，麻煩你們去網上查查，什麼是文革？什麼是四人幫？誰是毛澤東？」

曹興誠說，四人幫煽動了無數的中、大學生，稱其為「紅衛兵」，以「革命無罪、造反有理」，「破四舊」，「砸爛牛鬼蛇神」等口號，對無數個人和家庭進行無法無天的「打，砸、搶、鬥」，連其國家主席劉少奇都被迫害至死，屍體被以草蓆裹身，草草丢棄。1976年毛澤東死亡，四人幫旋即被捕，以後全部死於獄中。紅衛兵被利用完後，都被騙到鄉下種田挑糞，輟學務農。

曹興誠指出，而這次大罷免功敗垂成以後，可以預見台灣興起了新的四人幫。台灣四人幫以傅崐萁為首，他的名言是，「逆我者亡、順我者昌」；其次是徐巧芯，他的名言是，「佛擋殺佛、血流成河」；第三是黃國昌，他的理念是，「原則是屁，拿我怎樣」；最後一位是館長，他的幹話是，「我愛中國，X你XX」。

曹興誠也說，毛澤東的四人幫，讓中國生靈塗炭，陷入「十年浩劫」；這次由王滬寧操控出來的台灣四人幫，會給台灣帶來怎樣的禍害，請大家拭目以待。

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