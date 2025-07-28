黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前指控，獲前總統蔡英文、總統賴清德遴聘國策顧問的興采實業董事長陳國欽涉國軍採購弊案後，今（28日）再踢爆，「國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）」及後續擴充的決標金額分別為約52億、35億元，但兩案的預算編列僅分別為36億與25億元，讓黃質疑，錢從哪裡來？但國防部長顧立雄答詢時卻稱，第一次看到這金額。此外，黃國昌指該採購案的得標廠商是全聯，讓他質疑，全聯有做衣服嗎？

黃國昌28日上午到立法院外交國防委員會質詢顧立雄等國防部官員。黃國昌指出，陳國欽成為國策顧問前就已大舉取得國防部相關標案，從2017年到2025年，累加起來，「不包括今天講的案子」，就已經38億元。

黃國昌質疑，國軍服裝供售站委商契約，陸軍部分目前執行得標的是全聯，但全聯有做衣服嗎？顧立雄回應，這個部分是供售站部分。黃國昌表示，那個不是只有供售站，而是國防部的地，在國防部旁邊，你們提供房子讓他們賣衣服。

面對黃國昌再問，全聯有做衣服嗎？國防部採購室主任趙亞平中將說，這案子是服裝採購服務案。黃國昌追問，採購內容是什麼？趙亞平表示，是軍品。黃國昌說，就是提供衣服。趙亞平回應，對對對。

黃國昌說，「要不然一個站設下去，加起來要87億元，嚇死人了」；他最近發覺這個弊案後往上追，發現上一個得標的是全聯，但問題是，全聯有在做衣服嗎？全聯是成衣商或紡織商嗎？顧立雄表示，這是經營供售站，服裝是另一個案子。但黃國昌回應，「No No No No，部長，你回去把標案的內容看清楚」，全都是衣服，只有一個站不可能80幾億元。

▲黃國昌28日揭全聯得標的「國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）」採購案，決標金額高於編列的國防預算。（圖／黃國昌辦公室提供，下同）

接著，黃國昌指出，109年到112年共約52億元，後來擴充35億元，裡面全賣衣服，他要提示國防部，去了解全聯衣服從哪裡來。趙亞平說，是有合作的廠商，符合規定。不過，黃國昌回應，真正問題是，在立法院編列的預算110年、111年、112年加起來約36億9200萬元，然為什麼決標是約52億8900萬元，剩下的錢從哪裡挪過來？這牽涉立法院審國防預算是審真的，還是審辛酸。

黃國昌也秀出資料指出，決標金額是52億8900萬，資料來自政府採購網；「國軍服裝供售站委商營運案」開口式合約採購案，總共36億9200萬元，為什麼決標金額比預算還高，錢從哪邊拿來挪用？顧立雄說：「呃...因為第一次看到委員提出的這個金額，我想...」。顧話還沒說完，黃國昌隨即表示，沒關係，3天內書面回覆應該沒問題吧。顧立雄表示，「我們了解以後馬上回覆」。黃國昌再說，一樣，預算書25億元，決標金額35億元，錢從哪裡來，一併說明。

此外，黃國昌也秀出媒體報導表示，過去這段時間怎麼做大內宣就不提了，時間點剛好從今年3、4月開始，上面還寫了，5月董事長直接跟賴清德建議，要成立軍工紡織品「A-team」，這有成立起來嗎？顧立雄詢問軍備局後表示，沒有。

黃國昌說，興采實業董事長在疫情期間做國家隊生意做得非常得心應手，現在把腦袋動到軍品上，從這公司財報來看真是精彩，「過去賣給國防部的，佔不到這家公司營收的1%」，從國防部加入後，國防部相關採購案在這家公司的營收已經超過20%。