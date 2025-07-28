106億軍服採購案評委變得標商獨董　顧立雄：我們已經移送法辦

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前踢爆「興采實業」承攬國防部106億「國軍服裝供售站委商經營案」爭議，國防部採購室主任趙亞平今（28日）表示，這部分有違反政府採購法，後續會撤銷決標。國防部長顧立雄則說，會撤銷評選結果是因為決標依據的是評選結果，所以評選結果撤銷後，就是撤銷決標；顧也說，「我們已經移送」。

黃國昌23日上午指出，國策顧問陳國欽經營的興采實業獲得採購評選委員會「青睞」，成為106億（含後續擴充金額）「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，但取得評選優勝4天後，得標廠商全面改選董事，擔任此標案評選委員的前經濟部官員洪輝嵩，轉身成為興采實業的獨立董事。後來黃國昌再指，23日下午涉案的興采實業發出重訊，宣布採購案的評選委員辭去該公司的獨董。國防部則回應，國防部6月間獲知此情後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，將依法重新辦理採購作業。

24日，黃國昌表示，整起採購弊案始於今年4月2日，國防部公告採購評選委員名單，經濟部官員，同時也曾是負責口罩國家隊的洪輝嵩在列，5天後興采實業公告受理獨董提名；4月17日，興采實業公告獨董被提名人名單，洪輝嵩在列；6月9日，國防部召開評選會議，興采實業被評為序列第1的優勝廠商，4天後洪輝嵩當選獨董。

顧立雄28日上午到立法院外交國防委員會報告「漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為」，並備質詢。針對上述案件，黃國昌質詢表示，從來沒有看過一個搞從「契約賄選」到「履行賄選」，明目張膽，對價關係時間軸切得這麼好，環環相扣；黃詢問，國防部7月23日表示6月撤銷原評選結果？顧立雄說，就他的了解，國軍是獲知後先暫停簽約，後來重新開評選會是7月22日；6月是暫停，撤銷評選結果是在7月22日。

黃國昌追問，什麼時候決標？國防部採購室主任趙亞平中將說，6月9日評選、6月18日決標。黃國昌又問，6月18日已經決標，那為什麼是撤銷評選結果，而非撤銷決標？趙亞平表示，獲得的情資後是評選委員違反財務審議規則第14條。黃詢問，有無違反政府採購法？趙亞平說，這部分有違反，後續會撤銷決標。



但黃國昌表示，政府採購法第48條跟同法第50條，法律效力不一樣，事實上早就決標，但你們7月22日是撤銷評選結果，而非撤銷決標。顧立雄說，會撤銷評選結果是因為決標依據的是評選結果，所以評選結果撤銷後，就是撤銷決標。

黃國昌詢問，什麼時候完成撤銷決標程序？趙亞平表示，按程序盡快處理。黃國昌又問，接下來怎麼究責？顧立雄回應，「我們已經移送」。媒體詢問黃國昌，這個可以辦什麼？黃國昌說，貪污治罪條例。