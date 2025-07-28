陳昭姿拋個人綠白合條件　黃國昌：民眾黨以國家利益置於政黨之上

▲黃國昌28日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳昭姿昨表示，如果民進黨立刻釋放民眾黨前主席柯文哲、接受國會改革案三讀通過的事實、儘快通過行政怠惰延宕多年的代孕法案等，白綠就可以重建關係，開放議題合作。對此，民眾黨主席黃國昌今（28日）表示，民眾黨始終以國家利益置於政黨跟個人利益之上，也說過任何福國利民法案、推動曾經跟選民承諾的法案，都樂於跟朝野各政黨合作。

陳昭姿昨在臉書表示，「如果我可以決定」，如果民進黨重整態度，釋出善意：第一、公平對待柯文哲，立刻釋放柯文哲；第二、接受國會改革案三讀通過的事實；第三、儘快通過行政怠惰延宕多年的代孕法案，如此綠就可以重建關係，開放議題合作。

對此，黃國昌28日表示，面隊這次民進黨的大惡罷，人民的回應清楚而宏大，他已代表民眾黨發出正式聲明，第一、請總統賴清德向全民道歉；第二、卓榮泰下台，內閣全面改組； 柯建銘請知所進退，這是民進黨所應該承擔的政治責任。這麼長一段時間，嚴重撕裂台灣，使台灣付出難以計算的巨大成本所應承擔的政治責任，這是民進黨應該承擔的政治責任，不是交換條件。

黃國昌說，民眾黨始終以國家利益置於政黨跟個人利益之上，也說過任何福國利民法案、推動曾經跟選民承諾的法案，都樂於跟朝野各政黨合作。

黃國昌提到，2008年野草莓運動，民進黨承諾幾次要廢除「集遊惡法」，前總統蔡英文跟總統賴清德都說過，整個民進黨都說過，但拖到2025年，卓榮泰到行政院副院長鄭麗君全面裝傻，這是負責任的執政該該有的態度嗎？

黃國昌也說，內政部劉世芳面對集遊法，面對民進黨跳票的事情，在內政委員會用極度傲慢嘴臉，就是沒有要推動，而她花時間辦宣講，說民眾黨吃台灣米做中國鬼，劉什麼時候要道歉？卓榮泰這就是你帶領的內閣，要帶給台灣人民仇恨、撕裂、抹紅跟抹黑嗎？整個賴清德政府對台灣造成的傷害太大了，不要再躲、切割、甩鍋，有點擔當出來面對人民，告訴人民，民進黨怎麼承擔這個政治責任。