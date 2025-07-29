找人修馬桶！婆婆碎念「這樣怎麼當媽媽」她火力全開回嗆　網酸爆

▲原PO請師傅修馬桶，卻被婆婆酸。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的氣到笑出來！」一名網友發文表示，家裡馬桶壞掉後，因為老公一直不處理，所以她就直接找人來修，但沒想到婆婆得知後，就在群組開酸「動不動就花錢，你這樣要怎麼當媽媽、養小孩？」大票網友看到對話後，也為她打抱不平。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，家裡的馬桶壞掉後，因為看老公完全不打算處理，所以她只好透過APP找人修理，「結果不到半小時師傅就來搞定了，效率超讚！」只是沒想到，婆婆得知後，便直接在群組開酸。

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婆婆在群組寫道，「這種小問題你不會自己想辦法？動不動就花錢，你這樣要怎麼當媽媽養小孩？而且隨便找外面的人來家裡，萬一東西被拿走是要算誰的？做事情要有點腦筋，知道嗎？」原PO看到後，則馬上回應，「那你兒子什麼都不動，難道我們全家一起看馬桶爛掉？」

緊接著，婆婆又說「講話不用這麼尖酸，大家是為了這個家好，不是要管你，只是提醒你學會思考。」原PO對此就在文中直呼，「誰要這種婆婆誰拿去！」她真的是氣到笑出來。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「婆婆都特別會教別人的小孩，自己的教不來」、「用嘴巴修好厲害」、「以後馬桶壞掉就叫婆婆修理，結案」、「留著這個對話，下次婆婆說家裡什麼水電的東西壞掉，傳這個截圖給她，怎麼當媽媽的？不會修水電嗎」、「她的話沒有一句不是尖酸刻薄，有什麼資格說別人尖酸」。