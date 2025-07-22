花7000元買伴手禮！他和女友家人「吃一頓飯」看清了：高攀不起

▲女友在吃飯過程中，一直要原PO去結帳。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我深感高攀不起。」一名網友表示，他日前第一次到女友家作客，準備了價值7000多元的禮盒，之後到了午餐時間，一行人就到餐廳用餐，點了10菜1湯，然而，女友在過程中卻頻頻暗示他去結帳，讓他突然間明白了什麼。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他日前第一次到女友家作客，並按照女友的指示，準備了4000多元的洋酒禮盒、2000多元的日本雪肌精禮盒、1000多元的新東陽禮盒。

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之後，女友爸媽提議到中式餐館用餐，「成員有我、女友、女友的弟弟、妹妹、女友爸媽。」在這過程中，完全沒有人問原PO想吃什麼，都是女友家人在點菜，一共點了10道菜、1個湯。結果吃到一半時，女友就在桌底下推原PO的腳，暗示結帳，原PO說，「我佯裝不懂，對她微笑又轉頭繼續與她家人聊天」。

原PO透露，女友見他沒反應，便拿起手機，傳訊息寫道「去結帳」，並故意拿起他桌上的手機，說「有人找你喔」。於是原PO便將手機放入身後的包包，告訴女友「沒關係，晚點再說。」然後繼續和女友家人聊天。

大家吃飽之後，女友妹妹、媽媽要去洗手間，女友弟弟去開車，原PO則繼續和女友爸爸聊天，結果女友經過櫃檯時，便喊著「還沒結帳」。這時女友爸就喊了女友的名字，說「你處理一下，我去上廁所」。

原PO看向女友，女友卻一臉無辜的說「我沒帶錢」，因此結帳後，他就告訴對方「你搭你爸媽的車子回去吧，我還有事情處理，就不過去你家了」。當女友一臉不高興，原PO則懶得回應，後來便開車離去。

原PO說，他今年34歲，年收入120萬元，「兩年前買了房子，貸款900萬。家具、家電都還沒有錢可以買齊。現在正努力存錢準備結婚，這些女友都知道。」至於女友則在家具行當會計兼倉儲，月收入3萬多元，而在吃了這頓飯之後，原PO直言，「我深感高攀不起」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你很聰明、夠清醒！娶老婆要能共苦共樂而非吃定你」、「我覺得你自己其實已經知道答案」、「女友一家人太不會做人了，吃人夠夠」、「你是客人而且還帶伴手禮，結果主人家還想讓你付錢，真是沒品的一家人」、「撇開男女朋友的關係，會叫客人請客嗎」、「男方第一次去拜託女方，已有帶伴手禮了，餐廳用餐又以女方親人為主，禮尚往來，餐廳費用應由女方買單」。