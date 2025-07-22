初次女友家作客！6人點10菜1湯要他付錢　年收百萬男嘆：沒人問我

▲男子帶著價值逾7千元的伴手禮，和女友家人一起吃飯，最後卻由他付錢。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

「吃飯過程中沒有人問我想吃什麼，都是他們全家點菜。」一名男子抱怨，他買了總價7000多元的伴手禮拜訪女友的家人，對方提議要一起去餐廳用餐，6個人吃了10菜1湯，怎料女友卻不斷暗示、明示要他付錢，女友家人更直接去洗手間、取車，讓他無奈直呼「我深感高攀不起」。

該名男子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文道，他前一天初次去女友家作客，準備了價值4000多元洋酒禮盒、2000多元的日本雪肌精禮盒以及1000多元的新東陽禮盒，在與她父母閒聊幾句、喝了幾口茶後，女友爸媽提議去中式餐館吃午餐，同行的人包括他、女友、女友的弟弟和妹妹，還有女友爸媽，6個人點了10菜1湯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說到，當時他們吃到一半，女友便在桌底下輕推他的大腿，暗示他先去結帳，他佯裝不懂，只是對女友微笑並轉頭繼續與她家人聊天，沒想到的是，對方拿起手機傳訊說「去結帳」，還故意拿起他放在桌上的手機稱「有人找你喔」，而他就將手機放入包包裡，再向女友表示「沒關係，晚點再說」，繼續與女友家人說話。

原PO指出，等到大家吃飽後，女友的妹妹、媽媽走往洗手間，女友弟弟則去取車，他和女友爸爸邊走邊聊天，女友卻在經過結帳櫃檯時喊道「還沒結帳」，女友父親當下立即回應「妳處理一下，我去上廁所」，女友則坦言「我沒帶錢」。

原PO表示，最後他結完帳，就要求女友「妳搭妳爸媽的車子回去吧，我還有事情處理，就不過去妳家了。」女友瞬間不滿道「不是說好今天陪我一天嗎？」而他裝作沒聽到，向女友媽媽打聲招呼後，便自行開車離開。

原PO也補充，他今年34歲，年收約120萬，2年前已經買了房子，貸款900萬，家具、家電都還沒有錢可以買齊，現在正努力存錢準備結婚，這些女友都知道，這次見面所準備的伴手禮都是按照女友指示採買的，吃飯過程中完全沒有人問他想吃什麼，都是女友全家點菜，目前女友在家具行當會計兼倉儲，月入3萬多，「我深感高攀不起」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「可以分手了」、「這的確是女方要處理，因為你是客人」、「你很聰明、夠清醒！娶老婆要能共苦共樂而非吃定你」、「女友一家人太不會做人了，吃人夠夠」、「如果婚前沒共識，雙方也不用勉強在一起，免得兩敗俱傷」、「你都備禮品了，他們應該是要請你吃頓飯才對，反而結帳是推來推去的，感覺真差」、「通常是搶買單，至少也要演一下」、「如果一開始就跟男友說要男友請客，我相信結局就不一樣」。

延伸閱讀

▸ 成人網站滑到情侶片「主角竟是女兒」 日本爸關心被嗆：你好噁心

▸ 爸媽長期偏心！小1歲弟犯錯「挨罵的卻是她」 13歲少女慘罹憂鬱症

▸ 原始連結