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大姑飛日本求托顧2娃　回台送「用過的飯店備品」人妻傻眼了

▲▼大阪The Tower光芒飯店，Candeo Hotels Osaka The Tower，飯店備品，酒店備品，盥洗用品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大姑送原PO用過的飯店備品。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少女性婚後，難免要照顧夫家人，一位女網友無奈表示，大姑要去日本過結婚五週年紀念，請她幫忙照顧孩子，她看在婆婆的面子上便答應。大姑回台之後有分送伴手禮，可讓她傻眼的是，「每個人都有禮物，連我先生都有兩條菸，我卻拿到她飯店住宿免費盥洗用品，而且還是用過的」，引發話題。

該位人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」匿名分享，大姑要去日本過她結婚5週年，原本請婆婆顧兩個未滿5歲的小孩。豈料臨行前婆婆腳扭傷，大姑便請她幫忙照顧一下。原PO說，因為婆婆對她不錯，所以她特地請了三天假幫忙照顧小孩。

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沒想到回來後收到的「感謝」讓她徹底傻眼。她寫道，「大姑從日本回來，每個人都有禮物，連我先生都有兩條菸，我卻拿到她飯店住宿的免費盥洗用品，而且還是用過的。」最後還無奈補一句，「凸凸凸（比中指的意思）」，可見怒氣值已爆表。

看到貼文後，網友們紛紛替她抱不平，「沒有下次了」、「大姑也太不懂事了，下次別幫她顧了」、「不會做人就算了 還有夠白目」、「不要收，否則這樣東西就能讓她對妳勒索一輩子了」、「說真的，我不會好意思要別人請假幫我顧小孩耶！是在想什麼？」

有人則曾經有類似的經歷，「好懂妳的心情啊！曾經一個我覺得可以信任的朋友給我一袋禮物：即期咖啡，飯店附贈咖啡包，還有飯店牙膏……」、「我還沒有跟我老公結婚時，幫毒菇買東西，我都沒收錢。結婚後，有次毒菇去日本幫我買了東西，跟我收錢，我也是照給，只是後來就不幫忙買東西了。」

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