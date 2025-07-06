春節大掃除爆衝突！婆婆控媳揪她頭髮拖到馬路　求償獲賠5千

▲台中一對婆媳因農曆前大掃除爆衝突，媳婦拉婆婆頭髮挨告。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名婆婆一大早闖入媳婦房間，要求媳婦進行農曆前大掃除，兩人爆發爭執後，婆婆控訴遭媳婦抓頭髮從神明廳拖到門外，導致她受傷，求償醫療費和精神撫慰金共20萬元。媳婦則表示她被婆婆逼到巷底，快跌倒才抓了婆婆的頭髮，不過因為婆婆提出頭皮挫傷的診斷證明書，台中地院判媳婦要賠5千元。可上訴。

柯姓婆婆控訴，2023年1月8日時，因為農曆年快到了，她請媳婦幫忙打掃家裡，媳婦竟因此心生不滿，和她在神明廳前大吵，媳婦先將祖先相片摔碎後，又想將一大把香倒插入香爐，她急忙上前勸阻，媳婦竟抓起她的頭髮，從神明廳拖行至戶外馬路上，導致她頭皮受傷，她提告向媳婦求償醫藥費1300元、精神慰撫金19萬8700元，共20萬元。

賴姓媳婦在庭審時表示，事情緣起於婆婆一早就跑來她房間，也不管她是不是還在睡覺，就叫她去打掃客廳的門窗，她想先打掃房間才打掃客廳，婆婆卻不同意，開始罵她，之後又拿香到祖先、神明面前咒罵她，她才想拿香跟神明稟告事情原委，婆婆又把香搶走不讓她拜。她被婆婆逼到巷子底部已無路可走，快要跌倒之際為了自救，有拉扯婆婆的頭髮，但並沒有抓著婆婆的頭髮拖到屋外，而且婆婆60幾公斤，她才40幾公斤，根本拖不動。

法官認為，婆婆和媳婦爆發爭執後，在婆婆的頭髮因被媳婦抓住導致頭皮挫傷一事，婆婆有提出診斷證明書，但媳婦說因婆婆逼近，她快跌倒才抓住婆婆的頭髮，卻沒有提出證據，不過婆婆在案發隔天到診所求診，說自己焦慮失眠、起床頭暈虛弱等情，則難認病況和這件事有關連，審酌婆婆頭皮挫傷、造成精神及身體上痛苦等情，判媳婦要賠5千元。