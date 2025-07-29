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雨炸中南部「2路段預警性封閉」　今離島7航線停航

▲▼綠島,蘭嶼,船班,離島。（圖／記者周湘芸攝）

▲今離島海運共有7航線、53航次停航。（示意圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，中南部昨天起持續有豪雨發生，交通部公路局今持續針對高雄市台20臨93線便道勤和至復興路段、台29臨11線便道那瑪夏至五里埔路段進行預警性封閉，另外，受長浪影響，今天海運共有7航線、53航次停航。

公路局表示，因應豪雨影響，目前仍有2處預警性封閉路段，包括高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔路段），預計31日上午6時開放通行。

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航港局也說，今天共有7航線、53航次停航，包括東港--小琉球部分停航（開航18航次、停航32航次）、鹽埔-小琉球全部停航（停航6次）、基隆-馬祖部分停航（開航1航次、停航1航次）、北竿白沙-福州黃岐部分停航（開航2航次、停航2航次）、富岡-綠島部分停航（開航6航次、停航4航次）、富岡-蘭嶼全部停航（停航4航次）、後壁湖-蘭嶼全部停航（停航4航次）。

中央氣象署表示，周三前受竹節草颱風及西南氣流影響，中南部慎防豪大雨。今天中南部有局部豪雨，尤其中部山區及南部地區有持續性劇烈雨勢，北部及東半部也有局部短暫陣雨或雷雨。周四、周五南部仍有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及東南部山區也有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨或豪雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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