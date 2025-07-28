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致災豪雨彈開炸！高雄急撤2079人　陳其邁示警：晚班民眾提高警覺

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲致災豪雨開炸，高雄市29日停班停課。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到西南氣流及低壓帶影響，南部恐出現致災性豪雨，高雄市政府今（28）日晚間緊急成立豪雨應變中心一級開設，29日全市停班停課。陳其邁除與區公所視訊，關心各區風雨、物資、交通、撤離與收容安置情形，擔憂入夜後可能降下可觀雨勢，特別提醒留意山區道路、河川警戒，指示做好各項撤離及物資整備工作。

根據中央氣象署預測資料顯示，28日晚間至30日受西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，以及局部豪雨或豪雨以上等級降雨發生的機率。

▲▼ 高雄宣布明天7/29停班停課　致災豪雨「雨量達標」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄宣布7/29停班停課，致災豪雨「雨量達標」。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日20時至明日8時為主要強降雨發生時間，預估高雄市今日20時至明日20時累積雨量為250-400mm，陳其邁於第一次工作會議後表示，因預估雨量已達停班課標準，且雨勢持續並伴隨短時間內強降雨，恐有致災之虞，為維護民眾安全，宣佈7月29日全市停止上班、停止上課。

陳其邁責請水利局持續檢視各抽水站、車行地下道及滯洪池整備情形，確保設施維持良好運作狀態，強化防汛應變效能；移動式抽水機雖已完成預佈，仍請各區依實際雨勢變化滾動檢視配置與操作狀況，確保進入待命機制、發揮調度即時效益。

▲▼ 高雄宣布明天7/29停班停課　致災豪雨「雨量達標」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁示警豪雨恐致災，急撤2079人。（圖／記者賴文萱翻攝）

同時，陳其邁也請依各區風險狀況機動調度防汛物資，提升第一線應變能量；相關單位持續掌握中央氣象署最新預報資訊，落實沿海及低窪區域的巡查警戒，特別留意滿潮時段是否與強降雨重疊風險。

另外，陳其邁提醒明日雨勢可能移往山區，依照農業部農村發展及水土保持署晚間18時30分所發布訊息，六龜、那瑪夏、甲仙、茂林、桃源5區之土石流紅色警戒9條、黃色警戒77條及3處大規模崩塌警戒，請區公所確實掌握預防性撤離保全戶數，勿讓民眾隨意返家。

▲▼豪雨不斷！高雄「土石流黃色警戒」　市府緊急撤離38人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲豪雨不斷！高雄市府緊急撤離2079人。（圖／記者賴文萱翻攝）

他也請區公所仍持續關注天氣預報及災害警示，依照指示配合防災措施，共同守護家園安全。陳其邁說明，預計今晚撤離2,079人，目前已完成1,572人撤離，也動員警消以及軍方協助，希望在今日完成撤離工作。

此次豪雨恐帶來致災風險，提醒晚班民眾提高警覺，路經低窪地區留意積淹水狀況，各區公所已備好沙包及抽水機，市府亦通知各管委會在易淹水及低窪地區留意水閘門開啟，軍方也會隨時待命，期將災害降至最低，如有相關災情或需要協助之處，請撥打119或1999專線通報。

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