豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」　3縣市要注意

▲鄭明典表示，今天出現自然界少有的直線及直角。（圖／翻攝鄭明典臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署豪雨監測預報，周三前受竹節草颱風及西南氣流影響，中南部慎防豪大雨，今天入夜雨勢將更加劇烈，明天北部地區整天也有局部大雨。對此，前氣象局長鄭明典分享，這次水氣出現了自然界少有的直線和直角。

鄭明典28日PO出氣象署雷達回波圖表示，這次的水氣出現了「直線」及「直角」，沒想到這次同時出現。

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此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署最新預報，今天夜晚至明天清晨，「台南、高雄、屏東」等3個縣市，將出現大範圍的猛烈雨勢，「傍晚至夜晚目前只是短暫空檔，越接近深夜，雨勢就會開始出現」，提醒民眾不要掉以輕心。

氣象署28日晚間7時發布豪雨特報表示，西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，雲林縣及嘉義縣已有大豪雨發生，今(28日)晚至明(29)日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及桃園市、台東縣山區有局部大雨或豪雨。

另外，彰化以北、南投、宜蘭、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。大豪雨地區：台南市、高雄市、屏東縣。