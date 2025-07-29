應對西南氣流豪雨　台電屏東區處備妥259搶修人力

▲台電屏東區處已備妥人力加強線路巡檢待命搶修。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣28日局部大雨或豪雨，且根據氣象署資料，豪大雨會持續侵襲，可能造成部分低窪地區淹水及電力設施受損，影響供電，台電屏東區處已加強整備，以儘速恢復供電。

台電屏東區處已針對山區及沿海低窪地區，有安全疑慮桿線進行補強；並備妥259搶修人員、55輛升空車、39輛吊臂車及83輛大小型工程車，優先完成淹水區線路巡檢工作，並於易淹水地區變電所安裝妥防水閘門及測試高、低水位警報器等，敬請民眾放心。

台電也呼籲各大樓住宅，積極備妥抽水機並安裝防水閘門，以免地下室進水影響配電設備供電安全。

台電強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對豪雨造成的停電事故，台電將積極搶修。台電補充，民眾若發現電線掉落或電桿傾倒情形，切勿靠近，請即刻通報台電客服專線1911，或透過官網「天然災害停復電資訊專區」通報查詢停電狀況，台電將儘速處理。

台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電亦提供1911客服專線或本(屏東)區處停電通報電話(08-7322111)。