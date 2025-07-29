　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

應對西南氣流豪雨　台電屏東區處備妥259搶修人力

▲台電屏東區處已備妥人力加強線路巡檢待命搶修。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區處已備妥人力加強線路巡檢待命搶修。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣28日局部大雨或豪雨，且根據氣象署資料，豪大雨會持續侵襲，可能造成部分低窪地區淹水及電力設施受損，影響供電，台電屏東區處已加強整備，以儘速恢復供電。

▲台電屏東區處已備妥人力加強線路巡檢待命搶修。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區處已備妥人力加強線路巡檢待命搶修。（圖／台電屏東區處提供）

台電屏東區處已針對山區及沿海低窪地區，有安全疑慮桿線進行補強；並備妥259搶修人員、55輛升空車、39輛吊臂車及83輛大小型工程車，優先完成淹水區線路巡檢工作，並於易淹水地區變電所安裝妥防水閘門及測試高、低水位警報器等，敬請民眾放心。

台電也呼籲各大樓住宅，積極備妥抽水機並安裝防水閘門，以免地下室進水影響配電設備供電安全。

台電強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對豪雨造成的停電事故，台電將積極搶修。台電補充，民眾若發現電線掉落或電桿傾倒情形，切勿靠近，請即刻通報台電客服專線1911，或透過官網「天然災害停復電資訊專區」通報查詢停電狀況，台電將儘速處理。

台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電亦提供1911客服專線或本(屏東)區處停電通報電話(08-7322111)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／20縣市豪大雨特報！　下到深夜
快訊／台積電帶頭殺！　台股重挫逾300點
遭爆開豪車接送已婚女主播　洪子仁：只是工作關係
日本鬼屋發現「半白骨屍」　證實是台灣旅客
快訊／雷暴雨卡在外海！高雄停班課　百貨公司宣布正常營業
快訊／AI股掛牌上櫃　早盤漲破100%
關稅即將揭曉！謝金河點台灣面對「兩難題」　232衝擊可能更大
小S爆10月重回螢光幕！吳姍儒傳請辭節目
林智堅「市犬棕棕」爆被棄養　高虹安證實：前市府送回動保所
雨水灌入！3500隻豬逃竄　死傷慘重

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

心繫風雨！　黃偉哲清晨勘災七股、佳里：市府全力協助災後復原

阿里山暑假部落探險專案　探訪茶園、鄒族文化一次滿足！

應對西南氣流豪雨　台電屏東區處備妥259搶修人力

大林慈濟啟動轉銜照護中心　串聯在地資源照護高齡者

移民署築夢計畫助力嘉義新住民　行銷家鄉美食

病患請注意！　豪大雨來襲...台中榮總灣橋分院服務時間調整

打造一條龍移工支持體系　美家人力7/28登錄創櫃版

2025全富永續夏令營7/30登場　永續生活教育培養孩子幸福力

網傳桃園市超徵34億！要求「還稅於民」　市府：假訊息

致災豪雨彈開炸！高雄急撤2079人　陳其邁示警：晚班民眾提高警覺

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

心繫風雨！　黃偉哲清晨勘災七股、佳里：市府全力協助災後復原

阿里山暑假部落探險專案　探訪茶園、鄒族文化一次滿足！

應對西南氣流豪雨　台電屏東區處備妥259搶修人力

大林慈濟啟動轉銜照護中心　串聯在地資源照護高齡者

移民署築夢計畫助力嘉義新住民　行銷家鄉美食

病患請注意！　豪大雨來襲...台中榮總灣橋分院服務時間調整

打造一條龍移工支持體系　美家人力7/28登錄創櫃版

2025全富永續夏令營7/30登場　永續生活教育培養孩子幸福力

網傳桃園市超徵34億！要求「還稅於民」　市府：假訊息

致災豪雨彈開炸！高雄急撤2079人　陳其邁示警：晚班民眾提高警覺

碼表精準按出「8秒88」免費嗑鍋　狂一鍋父親節優惠持續到8/31

心繫風雨！　黃偉哲清晨勘災七股、佳里：市府全力協助災後復原

LE CREUSET夏季特賣3折起　破2萬元炒鍋7200元帶回家

外傳「不敗女王」不選黨主席　盧秀燕選後首露面反應曝

文湖線今突卡隧道！9點22分恢復正常通行　議員籲查異常故障

雨炸中南部「2路段預警性封閉」　今離島7航線停航

快訊／20縣市豪大雨特報！西南氣流+颱風外圍環流夾擊　下到深夜

台積電帶頭殺！權值三王腳軟　台股重挫逾318點拉回

歐洲公主拉拉隊現身女足賽　夏綠蒂享受與爸爸威廉獨處時光

歐弟二婚分居「睡癖導火線曝光」！妻：無法忍受 親友爆內幕

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

地方熱門新聞

即／高雄宣布明天7/29停班停課

致災豪雨彈開炸！高雄急撤2079人

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

網傳桃園市超徵34億！　市府：假訊息

電力穩定關乎生死　核三延役潮州說明會登場

打造一條龍移工支持體系　美家人力7/28登錄創櫃版

陳亭妃帶皮卡隊進菁寮救阿嬤洗腎、爭取2.55億治水經費

台南新化圳驚見男浮屍死者疑為賴姓男子身分待確認

大甲大豪雨淹水警戒　居民半夜起床移車

2025全富永續夏令營7/30登場　培養孩子幸福力

台中榮總灣橋分院醫療服務時間調整

大手筆留才！台中私校送教職員遊馬來西亞住五星飯店

高雄鴨肉店肥鼠啃肉　衛生局將開罰

台電台南區處啟動豪大雨特別巡視抽水站務必備妥發電機

更多熱門

相關新聞

阿里山停止開放、阿里山林鐵停駛

阿里山停止開放、阿里山林鐵停駛

受西南氣流影響，交通部中央氣象署最新預報中南部地區持續有局部豪雨等級以上降雨發生機率，嘉義縣及臺南市政府已宣布29日停止上班、上課。林業署嘉義分署及阿里山林鐵29日皆暫停服務，

今晚顯著雨勢北移　西南氣流風速可能更強

今晚顯著雨勢北移　西南氣流風速可能更強

西南氣流襲！　「雨最大」時間曝

西南氣流襲！　「雨最大」時間曝

致災豪雨彈開炸！高雄急撤2079人

致災豪雨彈開炸！高雄急撤2079人

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

關鍵字：

屏東台電豪雨電力淹水西南氣流

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

不熙娣班底捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面