台南豪雨災變！市府緊急一級開設應變中心　黃偉哲深夜坐鎮指揮

▲市長黃偉哲深夜主持防災會議，宣佈台南市災害應變中心提升至一級開設，全面整備防汛應變。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受西南氣流與低壓帶共伴效應影響，中央氣象署連續發布豪雨特報，台南市政府28日晚間9時緊急將災害應變中心升級為「一級開設」，並宣佈29日全市停班停課，市長黃偉哲深夜10時主持防災工作會議，強調「防災不亞於颱風等級」，要求各局處全力以赴，守住市民生命與財產安全。

針對28日後壁區突發淹水災情，黃偉哲一早即趕赴現場視察，並將應變中心一度升為二級開設，要求市府即時調派抽水機與人力，當地積水目前已逐步退去。黃偉哲指出，儘管氣象預報並未顯示強降雨區域落在後壁，市府仍在第一時間啟動應變機制，務求災損降至最低。他也親自前往收容安置中心，慰問撤離民眾，並指示各單位提供充足民生物資與醫療服務，守護避難居民的基本需求。

水利局表示，市府已向中央申請12台移動式抽水機，目前已有10台完成部署於白河、鹽水、北門等易淹地區，另由市府自有調派3台至後壁，再加上民間協力2台，全市移動式抽水機總數達513台，66座抽水站總抽水量高達每秒700立方公尺，已全面啟動。1840座水閘門巡檢結果均運作正常，有效降低淹水風險。

工務局則指出，全市目前仍有5處一般性封路維持交通管制，另新市區1處預警性封路仍封閉中，其餘已恢復通行。災情方面，EMIC統計顯示，截至28日共處理5件退水案件，目前尚有路面坑洞與路樹倒塌，相關單位持續搶修。社會局則回報，全市已完成10區299人預防性撤離，安置收容50人，其他249人採依親安置，未發生重大機構災情。