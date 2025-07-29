美中展開新一輪會談　為10月川習會鋪路

▲美中貿易談判為川習會鋪路。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與中國近日在瑞典首都斯德哥爾摩展開第3輪高階貿易談判，雙方重點放在延長即將於8月12日期滿的「暫停互徵關稅協議」，並為川普與習近平可能於10月或11月舉行的元首峰會鋪路。雙邊目前仍就是否延長90天休兵協議進行協商，試圖避免高達逾100%的新關稅生效，重挫雙邊貿易與市場信心。

路透社報導，本次會談由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰領軍，兩人於28日展開首日會晤，會談長達5小時，雙方預計於今日續談。外界普遍認為，若能成功延長現行協議，將有助為後續元首級接觸創造條件，同時穩定全球市場。

報導引述知情人士指出，中方希望美方撤銷部分高科技出口限制與制裁措施，並放寬對中晶片與人工智慧設備的出口禁令；美方則施壓中方減少購買遭制裁國家如俄羅斯與伊朗的能源產品，並進一步開放中國市場供美企參與。美國近期暫緩對AI晶片實施出口管制，被解讀為為雙邊談判預留空間。

消息人士表示，雙方仍未就延長期限達成共識，美方傾向給予90日寬限期，中方則希望配套政策更加明確。此外，美方對中國近期與俄國石油交易與軍事技術交流的動向亦表關切，認為不利於雙邊信任累積。

在過去數周，川普政府已與日本、歐盟、印尼、越南與菲律賓等國達成雙邊關稅協議，適用15%至19%不等的稅率，避免更高懲罰性關稅。而美中若談判破裂，將面臨美方對中商品加徵超過100%的關稅風險，對中出口與全球供應鏈影響深遠。