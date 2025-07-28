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泰爆反柬情緒！掌摑柬人一幕曝光　交火5天近40萬柬人撤離泰國

▲▼ 。（圖／翻攝自柬中時報）

▲柬埔寨估計，28日還會有超過15萬人從泰國返回柬埔寨。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨爆發邊境衝突之後，短短5天有將近40萬名在泰柬籍勞工緊急返國。柬埔寨國防部稱，泰國社會出現針對在泰柬籍民眾的暴力行為，敦促泰方為受害柬國人民給出公正交代。

柬中時報報導，依據勞工部報告統計數據，在24日至27日這段期間，超過20萬名在泰國工作的柬埔寨勞工返國，光是27日一天就有超過10萬人。預計28日會有超過15萬人從泰國返回柬埔寨，柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達指出，若衝突持續，未來這幾天返國人數將持續攀升。

瑪麗淑潔達28日也譴責泰國針對在泰柬人的暴力行為，稱這是卑劣暴行。

泰媒Thaiger先前報導，泰國部分網友與網路名人在衝突爆發後呼籲對在泰國的柬埔寨人採取暴力報復，有些人敦促警方逮捕非法柬埔寨勞工，但也有人主張採取更極端行動，泰國一名前拳擊手就是其中一人。

▲▼ 。（圖／）

▲柬埔寨男子遭泰國前拳擊手掌摑。（圖／翻攝自ข่าววงไหน ตลาดล่างนิวส์）

這名泰國前拳手在市場與3名柬埔寨工人對峙，先是要求其中一人去和柬埔寨士兵對話，勸柬軍別再傷害泰國平民，此人同意。接著前拳手朝另名柬埔寨男子施壓，要求口頭譴責柬軍的襲擊行動，當男子只是對著鏡頭微笑時，前拳手當場掌摑柬埔寨男子。

這段畫面立刻引起關注，許多泰國網友批評前拳手煽動情勢，認為泰柬衝突應該要交由當局解決，並非自行動手。目前這名前拳手已把影片從社群媒體上刪除，但未道歉或澄清。

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