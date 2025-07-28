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邊境交火逾30死！　泰國、柬埔寨今午赴馬來西亞談判

▲▼柬埔寨國家警察（Cambodian National Police）於柬埔寨奧多棉芷省（Oddar Meanchey）的一處安置營地守衛一輛物資卡車 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨國家警察於奧多棉芷省（Oddar Meanchey）的營地看守物資卡車 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，雙方互控炮擊、地面攻擊，死亡人數已逾30人，超過20萬名民眾被迫撤離。泰國政府27日晚間宣布，兩國領袖將於29日在馬來西亞舉行調停會談，試圖化解這場十多年來最嚴重的邊境危機。

根據《路透社》報導，泰國政府聲明指出，會談預定當地時間29日下午3時（台灣時間29日下午3時）登場，由代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）率領泰方談判小組，柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）也將出席，而這場會談是由東協（ASEAN）輪值主席國馬來西亞居中安排。

這波緊張起於5月底，一名柬埔寨士兵在短暫交火中喪生後，雙方在邊境增兵，泰國的脆弱聯合政府一度面臨動搖。衝突於24日再度爆發，短短4天內便升級，造成泰國13名平民、柬埔寨8名平民罹難，雙邊互相指控是挑釁者。

柬埔寨國防部指控，泰國軍隊27日早上多處炮擊、甚至攻擊歷史寺廟群。泰國軍方則表示，柬埔寨部隊對多處民宅周邊發動射擊，還動員長程火箭。

泰國東北部四色菊省（Sisaket）一間距邊境約10公里的政府診所遭炮彈擊中，窗戶碎裂、牆壁坍塌，當地記者聽到一整天的炮聲，卻無法分辨來自哪一方。

兩國爭議已持續數十年，焦點包括古印度教寺廟塔莫安托姆（Ta Moan Thom）與柏威夏寺（Preah Vihear）。國際法院1962年將柏威夏寺判給柬埔寨，柬方2008年申請列入「聯合國世界遺產」（UNESCO World Heritage Site）後，衝突更頻繁。

柬埔寨今年6月向國際法院提起爭端訴訟，泰國則表示不承認其管轄權，傾向雙邊談判。

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