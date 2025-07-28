快訊／即將和談！　泰軍「砲擊柬埔寨陣地」違背停火承諾

▲泰國與柬埔寨邊境衝突未歇。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

柬埔寨政府表示，儘管柬泰領袖今（28）日在馬來西亞舉行會談，曼谷當局卻仍繼續進行軍事攻擊。國防部發言人表示，根據前線通報，凌晨3時10分起，泰軍在Ta Muen Thom古寺和Ta Krabei古寺一帶，率先發起猛烈襲擊，並且已經不是第一次違背停火承諾。

柬中時報報導，泰國與東盟輪值主席、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）及美國總統川普承諾停火後，泰軍仍持續採取軍事行動。27日凌晨2時起在Veal Intry地區率先發動攻擊，同日下午持續襲擊「柏威夏寺」（Preah Vihear Temple）周邊，在安塞地區（Anses）投放毒煙，再次對Ta Muen Thom古寺一帶發動猛烈砲擊，出動戰機發射火箭彈，甚至對邊境三角地帶發射集束炸彈。

路透社則指出，儘管雙方互控持續在爭議地區發動新的砲擊，曼谷當局已證實，泰柬領袖28日將在馬來西亞針對雙方的致命邊境衝突舉行調解會談。

泰國政府在27日晚間發布的聲明表示，這場會談定於當地時間28日下午3時（台灣時間28日下午3時），由代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）率領泰方談判小組，柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）也將出席，而這場會談是由東協（ASEAN）輪值主席國馬來西亞居中安排。