控檢方公布影片害他被打更慘！詐團豬仔提國賠　法官不買帳

▲詐團豬仔提告國賠吞敗，司改團體在法院前表達不滿。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣男子潘姓男子2022年間到赴柬埔寨淘金卻慘淪詐團「豬仔」凌虐，他回國後發現自己被拍進地檢署警示影片，震驚怒告政府害他被打，甚至罹患創傷後壓力症候群（PTSD），因此請求償國賠20多萬；高雄地院簡易庭審理後今（28）日宣判，認為檢方公布影片前潘男早就被打，檢方並未違反偵查不公開原則，因此駁回潘男的請求。

這起國賠案源自2022年震撼全台的「豬仔輸出」風波，高雄地檢署偵破杜拜人蛇集團，抓到兩名嫌犯誘騙台灣人赴海外當詐騙集團苦工，過程曝光讓社會譁然。

當時檢調在嫌犯手機中翻出一段駭人電擊凌虐片，受害人雙膝跪地求饒，哀號聲不絕於耳，施虐者還爆粗口嗆「我會讓你生不如死！」為了警示國人別再中招，雄檢決定公布影片。

沒想到，畫面主角竟不是杜拜案受害人，而是另案在柬埔寨被擄的潘男，潘自認因影片曝光讓詐騙集團更狠打他，怒控雄檢洩漏影像導致二度受虐，在民間司改會等團體協助下提告要求國賠20多萬元。

不過，高雄地院簡易庭審理後，認定雄檢發新聞沒違反偵查不公開，且潘在影片公布前就已遭電擊施虐，潘也拿不出證據證明影片導致他「被打更慘」，因此判潘男敗訴，駁回他的請求，全案可上訴。

判決結果一出，民間司改會等團體也在法院前召開記者會表達不滿，並表示將會提出上訴。