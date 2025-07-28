空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

▲泰軍公布空襲前柬埔寨詐騙園區的影片。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

泰國與柬埔寨的邊境衝突延燒，泰軍27日公布影片顯示，該國針對柬埔寨邊境一處前詐騙集團據點實施精準空襲，濃煙滾滾的畫面在社群媒體瘋傳。

Thairath等泰媒報導，這棟大樓位於薩塔庫運河（Sai Takoo）旁，一度被詐騙集團當作營運據點，進行賭博及網路詐騙，目前已被柬軍改造為火砲發射陣地。

根據泰軍公布畫面，戰機從高空投擲炸彈，迅速將目標建築夷為平地。貼文強硬寫道，「當柬埔寨把詐騙中心和廢棄賭場當成砲樓，我們只能強硬回應……炸！炸！炸！」

泰軍指控柬埔寨率先開火，迫使泰方反擊，但強調只針對柬埔寨軍事目標進行打擊。發布上述影片時，泰軍甚至加上「#柬埔寨先開火」、「#泰國愛好和平但絕不畏戰」等標籤。

衝突地點位於武里南府Ban Kruat地區的Chong Sai Taku休閒區域附近。泰國駐柬大使館證實，雙方軍隊交火已持續4天。當地一位48歲居民表示，這裡經常爆發衝突，「柬埔寨士兵從未停止槍擊，總是率先開火。」