柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰邊境8府拉警報

▲柬埔寨在邊境部署PHL-03火箭炮，泰國軍方提醒，隨時柬軍隨時都有可能發動攻擊。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰柬邊境局勢持續升溫，泰國皇家陸軍第二軍區證實，柬埔寨已在邊境地區部署PHL-03多管火箭系統，最遠射程可達130公里，射程範圍遍及泰國8個府。泰國海軍表示，雖然已經摧毀柬軍多套PHL-03，但是預測還有5套尚待摧毀，呼籲邊境民眾不可大意。

根據khaosod、《泰國日報》報導，泰國軍方指出，柬埔寨26日在邊界的奧多棉吉省部署了具備遠程攻擊能力的PHL-03與KS-1C火箭系統，最遠射程達130公里。對此，泰國東北部接壤地區如素林府、烏汶府等都進入高度警戒。

泰國陸軍副發言人蘇克蘇萬上校（Col. Ritcha Suksuwan）指出，接獲第二軍區警告，情報顯示柬埔寨方面可能準備在邊境地區發射PHL-03多管火箭系統，此類武器可同時發射多枚飛彈，射程最遠達130公里。

根據泰國軍方評估，若柬方真的發射飛彈，波及範圍將相當廣泛，包括烏汶府、素林府、四色菊府、武里南府全境，以及益梭通府、瑪哈沙拉堪府、黎逸府、呵叻府部分地區。

當局強調，居住在此區域的民眾應隨時關注官方發布的最新消息，並做好緊急應變準備，保護自身安全。

PHL-03火箭系統為中國製造，是目前柬埔寨軍方擁有射程最遠的遠程武器之一。其設計為多管發射形式，若同時發射12枚飛彈，爆炸威力可涵蓋高達420萊（約等於8座標準足球場）的面積，殺傷力驚人。

素林府長官也在臉書公告指出，為了預防突發狀況，建議民眾在未來1至3天內避開危險區域，並且不要進入人潮聚集地區，特別是距離泰柬邊界120公里內的地區。