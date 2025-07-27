推擠踩踏6人喪命！印度神廟塞爆突傳「電線掉落」　信徒互踩奔逃

#BreakingNews | Six people lost their lives in a tragic stampede at Mansa Devi temple in Haridwar



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記者羅翊宬／綜合報導

印度北部宗教重鎮哈里瓦（Haridwar）今（27）日上午驚傳踩踏事故，當地知名的曼薩黛維神廟（Mansa Devi Temple）階梯上聚集大量信眾參拜時，疑因謠傳高壓電線掉落，引發現場群眾恐慌，最終造成至少6人死亡、35人受傷，部分傷者情況危急。

事發時間約在當地上午9時30分，正值假日人潮湧入神廟期間，傳出一條高壓電線斷裂墜落在神廟通道上，引發現場信徒驚恐奔逃，造成踩踏。儘管後續證實為謠言，但已釀成重大傷亡。

加爾瓦爾專員潘迪（Vinay Shankar Pandey）證實，目前至少有6人死亡，35人受傷。事故發生後，當地警方與行政單位第一時間展開救援行動，並將傷者緊急送醫。從醫院畫面可見，許多焦急家屬守候在外，等待親人消息。

哈里瓦高級警監多巴爾（Pramendra Dobhal）也證實事故並前往醫院探視傷患，他表示部分重傷者已送往高等醫療機構接受進一步治療。當局已下令暫時關閉神廟通道，避免再發生危險。

北阿坎德邦首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）在臉書發文指出，他對此事件感到哀痛，並強調地方政府、救援單位均已投入救災，自己也正持續與地方行政機關保持聯繫，密切關注後續發展。

有當地居民質疑神廟管理與安全措施不到位。住民夏瑪（Pandit Mohit Kumar Sharma）受訪時直言，行政單位有責任妥善安排參拜動線與維護現場安全，避免發生憾事。

曼薩黛維神廟位於喜瓦力克山（Shivalik Hills）山腰，是印度哈里瓦五大聖地之一，每年吸引大量信徒前來朝聖。據《新印度快報》（TNIE）報導，即使坎瓦爾朝聖節（Kanwar Mela）與7月23日的聖水奉獻儀式已結束，仍有大批信徒與遊客湧入哈里瓦，週末人潮更讓當地擁擠不堪。

發生踩踏的通道平時就相當狹窄，通常在大型宗教節慶期間會關閉，不過今早據傳仍開放通行，最終導致憾事發生。當局已宣布緊急封閉該路線，後續將進一步釐清事故責任與改善管理機制。