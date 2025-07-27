　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

風災過後，一群做工的人，用雙手築起希望的屋頂，台南市勞工局27日集結做工行善團志工，奔赴佳里與官田兩地，為受丹娜絲颱風影響的弱勢住戶，展開一場實實在在的援助行動，這不只是修補破損屋頂與家具，更是一場「用行動說愛」的社會暖流。

▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

27日上午，木工與電器工會志工一早就來到佳里區，協助災後住戶搭建防水帆布，搶救受損屋舍，讓風雨不再穿透生活的縫隙。佳里區長林耿漢與地方幹部也親自到場協助，眾人齊力，搶在風雨再來之前，把守住每一戶的安全。

▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一組志工則來到官田區隆田陸橋下的二手傢俱倉庫，在台南市勞工志願服務協會理事長梁志男的帶領下，進行傢俱整理與封膜，將來自社會各界捐贈的愛心傢俱仔細包裝儲存，準備送往下階段的弱勢修繕戶。大台南總工會監召沈坤海也親自送上飲品，為志工打氣。

▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

特別的是，這天出動的不只是個別志工，還有許多家庭檔聯手出勤。從夫妻檔到三代同行，像是梁志男與林佳香、李俊平與陳美華、林文一一家三口……他們不只帶著工具來，更帶著孩子一同參與，把公益變成家庭的共同語言，把助人變成生活的日常。

▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基感性地說：「每一位志工，都是城市最堅實的光。台南會這麼溫暖，是因為有這些不怕髒、不怕累、只怕沒人幫的雙手，默默守住別人的家。」

▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
反罷免被出征到暫停營業！大票敲碗「飯糰店」：該工作了
游盈隆分析大罷免失敗3因素　選錯戰場犯兵家大忌
大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」
大罷免失敗！Cheap曝原因嘆：國民黨沒那麼強
林襄同框三上悠亞！崩潰喊「我好醜」　讚嘆女神1技能
直落3橫掃南韓名將！鄭怡靜闖WTT挑戰賽決賽　力拚生涯第2冠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍色公路啟航！642旅客2天1夜遊花蓮　體驗類郵輪式旅遊

風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

雅聞觀光工廠湧入400人　南消一大隊辦防災宣導

颱風重創烏腳病醫療紀念館　草蓆工廠文物泡水、市博出手搶救

金門海上長泳登場！1200人齊聚　泳客「旅遊兼運動」喊：療癒

遭薇帕颱風沖毀！花蓮富里蚊子洞便道搶修1週開放通行

太魯閣好聲音名單出爐！蔡佳欣、張鴻文奪冠　獲主場登台演出

花蓮投票率60.1%！不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

騎車滑手機出事了！21歲男追撞特斯拉　先罰3千還要付修車費

台南水道博物館父親節限定主題日　DIY徽章打造「我的超人老爸」

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

藍色公路啟航！642旅客2天1夜遊花蓮　體驗類郵輪式旅遊

風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

雅聞觀光工廠湧入400人　南消一大隊辦防災宣導

颱風重創烏腳病醫療紀念館　草蓆工廠文物泡水、市博出手搶救

金門海上長泳登場！1200人齊聚　泳客「旅遊兼運動」喊：療癒

遭薇帕颱風沖毀！花蓮富里蚊子洞便道搶修1週開放通行

太魯閣好聲音名單出爐！蔡佳欣、張鴻文奪冠　獲主場登台演出

花蓮投票率60.1%！不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

騎車滑手機出事了！21歲男追撞特斯拉　先罰3千還要付修車費

台南水道博物館父親節限定主題日　DIY徽章打造「我的超人老爸」

以色列宣布「戰術停火」　加薩3區天天休兵10小時

日本女童泳池內遭「強脫泳衣」！　25歲男被逮認：我忍不住

反罷免被出征到暫停營業！大票敲碗「永康街飯糰」：該工作了

台中上半年行人專案抓3.6萬件　14件行人死亡案其中11人違規

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

趙少康轟曹興誠　什麼都推給「抗中保台」做護身符已過時

女拍打經絡昏迷！回家送救護車「高血壓中風」　老師遭判刑

謝娜趕不上張杰演唱會「崩潰大哭」！　錯過12年「必做儀式」：氣死了

專訪／9年前台粉還在⋯　XEED遭解散「重新出道3次」：當了10年新人

游盈隆分析大罷免失敗3因素　選錯戰場犯了兵家大忌

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

地方熱門新聞

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

張善政：台灣拒絕再被撕裂

21歲男騎車滑手機追撞特斯拉　先罰3千還要付修車費

魯明哲感謝選民支持　中壢再贏一次

消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患瀕死復甦寫下救命里程碑

雅聞觀光工廠湧入400人南消一大隊辦防災宣導

花蓮不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

726大罷免！　立委呂玉玲「藍白合」成功反罷

台南水道博物館父親節限定主題日DIY徽章打造「我的超人老爸」

金門海上長泳登場！1200泳士齊聚

老婦找不到回家路　熱心警送返家

《賽車籃球X文藝嘉年華》台中登場

登山迷路失聯10天！搜救犬聞出氣味

風災後他們用雙手撐起希望台南做工行善團志工佳里、官田救災

更多熱門

相關新聞

偷拍高中妹制服裙底　男賠50萬元判3年8月

偷拍高中妹制服裙底　男賠50萬元判3年8月

高雄一名朱姓男子於前年到美妝店，拿手機偷拍穿高中制服的女學生小花(化名)裙底，被告上法院後，當庭拿出50萬請小花簽收。法官審酌雙方達成和解，替朱男減刑，依他犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，處3年8月徒刑。可上訴。

台南水道博物館父親節限定主題日DIY徽章打造「我的超人老爸」

台南水道博物館父親節限定主題日DIY徽章打造「我的超人老爸」

黃金海岸男童溺水失蹤第4天！持續搜索中

黃金海岸男童溺水失蹤第4天！持續搜索中

黃金海岸學童落水第3天　陸海空全面搜尋未獲

黃金海岸學童落水第3天　陸海空全面搜尋未獲

驚心動魄8小時！台南男遭押上車　警撒網拘2匪救人

驚心動魄8小時！台南男遭押上車　警撒網拘2匪救人

關鍵字：

台南做工行善團志工救災

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面