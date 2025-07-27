風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

▲台南做工行善團志工在佳里區為住戶搭設帆布，防止屋內漏水，守住災後基本生活安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

風災過後，一群做工的人，用雙手築起希望的屋頂，台南市勞工局27日集結做工行善團志工，奔赴佳里與官田兩地，為受丹娜絲颱風影響的弱勢住戶，展開一場實實在在的援助行動，這不只是修補破損屋頂與家具，更是一場「用行動說愛」的社會暖流。

27日上午，木工與電器工會志工一早就來到佳里區，協助災後住戶搭建防水帆布，搶救受損屋舍，讓風雨不再穿透生活的縫隙。佳里區長林耿漢與地方幹部也親自到場協助，眾人齊力，搶在風雨再來之前，把守住每一戶的安全。

另一組志工則來到官田區隆田陸橋下的二手傢俱倉庫，在台南市勞工志願服務協會理事長梁志男的帶領下，進行傢俱整理與封膜，將來自社會各界捐贈的愛心傢俱仔細包裝儲存，準備送往下階段的弱勢修繕戶。大台南總工會監召沈坤海也親自送上飲品，為志工打氣。

特別的是，這天出動的不只是個別志工，還有許多家庭檔聯手出勤。從夫妻檔到三代同行，像是梁志男與林佳香、李俊平與陳美華、林文一一家三口……他們不只帶著工具來，更帶著孩子一同參與，把公益變成家庭的共同語言，把助人變成生活的日常。

勞工局長王鑫基感性地說：「每一位志工，都是城市最堅實的光。台南會這麼溫暖，是因為有這些不怕髒、不怕累、只怕沒人幫的雙手，默默守住別人的家。」