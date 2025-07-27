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黃偉哲拋1前提「國8開放大型重機」　高公局啟動評估

▲▼大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

▲大型重機爭取國道路權。（資料示意圖／車主提供）

記者李姿慧／台北報導

大型重機爭取上國道，台南市長黃偉哲日前拋出若重機事故率不高、可開放橫向國道國8試辦，高公局也聽到了，近日已啟動評估，並向公路局蒐集全台快速公路肇事率資料納入參考，後續將徵詢台南市等地方政府意見，在考量整體用路人利益為前提下，納入綜整評估。

大型重型機車長年爭取上國道，高公局歷年進行11次民調，屢屢都有超過6成民眾反對大型重機上國道，今年3月再度進行最新民調，結果僅有10.3%民眾贊成全面開放、24.5%贊成有條件開放譬如橫向國道、60.7%則不贊成開放，4.5%未明確反應。而反對理由主要以「大型重機騎士不遵守交通規則、任意超車及鑽縫隙，易發生危險」最多，占49.7%。

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不過日前台南市長黃偉哲表態了，黃偉哲宣布，如果經實證重機的事故率並不高，可以考慮從距離比較短的橫向國道國8先開放試辦，順利的話再考慮縱向國道。

對此，高公局也聽到了，近日已啟動相關資料蒐集作業和評估，高公局表示，因高速公路「路權」屬於公共政策議題，開放大型重機行駛高速公路仍須考量整體用路人利益為前提；高公局將持續蒐集全台快速公路交通量及肇事等資料並納入參考，後續會適時徵詢地方政府意見後再綜整評估。

高公局說明，過往針對大型重機的檢核僅有部分快速公路事故資料，因此已向公路局收集全台快速公路的肇事率等相關資料，等資料蒐集完畢後，將向台南市政府正式發文洽詢意見。

此外，高公局也已經再度針對大型重機啟動新一波檢核，包括行車行為、違規情況的「安全」、「秩序」、「行為」等面向，檢視大型重機與小型車之駕駛行為，高公局表示，大重機檢核案僅作為是否開放行駛國道的參考，相關檢核結果預計於今年底完成。

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