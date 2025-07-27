台南溪北16區有線電視陸續恢復收視　業者說明復原進度補償措施

▲台南市政府邀請南天有線電視公司，出席「丹娜絲颱風風災復原工作進度報告記者會」，說明目前復原工作進度。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風對台南市溪北包括新營區、佳里區、麻豆區、將軍區、北門區、七股區、白河區等在內共16區，等造成淹水、停電、聯外道路及通訊中斷等嚴重災情，瞬間風力一度達到17級以上，電桿倒斷達780根、傾斜651根，也造成有線電視收訊中斷，目前各區域也陸續恢復收視中。

27日市府邀請南天有線電視公司出席「丹娜絲颱風風災復原工作進度報告記者會」，說明目前復原工作進度。

南天有線電視王麗環總經理表示，本次風災有90%以上用戶在台電復電後即可收視，並未受到影響。其他用戶則因外在許多不可抗力因素，例如電桿傾倒、山區道路受豪雨侵襲中斷、路樹傾倒以及家戶屋頂吹掀影響，壓損有線電視線路。



王總經理也說明，目前尚未恢復區域以將軍、七股、北門為主，主幹線預計7月30日前修復完畢，客戶端維修則預估於8月10日前完成，造成諸多不便，深感抱歉，也請收視戶見諒。針對用戶關心的補償問題，公司業已發送簡訊提供免費3個月OTT收視，並將依定型化契約辦理個案補償。

南天有線電視提供用戶風災補償優惠措施如下：1、針對因風災個戶影響而無法正常使用之有線電視及寬頻網路服務，公司將依障礙修復情形及影響天數按比例從寬減免費用，並在次月帳單中減收。2、針對目前仍無法收視之用戶，發送簡訊通知贈送HBO、MAX、隨選影音3個月，提供用戶在手機上收看隨選影音。3、針對停電復電後仍無法收視用戶贈送數位加值豪華套餐3個月收視補償。4、暫緩催繳帳單一個月(七月)。