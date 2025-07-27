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偷拍高中妹制服裙底！淫男當庭賠50萬　獲減刑判3年8月

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲高雄男偷拍高中女學生裙底，遭判3年8月徒刑。（示意圖／取自圖庫photoAC）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名朱姓男子於前年到美妝店，拿手機偷拍穿高中制服的女學生小花(化名)裙底，被告上法院後，當庭拿出50萬請小花簽收。法官審酌雙方達成和解，替朱男減刑，依他犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，處3年8月徒刑。可上訴。

判決指出，朱男在2023年10月31日18時許前往屈臣氏，看到身穿高中制服短裙的女學生小花，便開啟手機照相功能，放在挖有孔洞的手提袋內，拍攝小花的大腿內側、大腿根部及裙底內褲影像。有機警路人發現，好心提醒小花遭偷拍，小花事後報警處理。全案經警方持搜索票，在2024年1月20日12時58分許，到朱男住處搜查並在隨身碟內找到該偷拍影像，朱男也遭起訴。

朱男犯後坦承罪行，但辯稱他在整理檔案時，才知道小花是學生。但法官檢視監視器畫面，發現朱男持續尾隨在小花身後，小花不僅穿制服，背包上也印有清楚高中校名，朱男應知小花是高中生，且台灣高中生年齡約15歲至18歲，因此朱男也應知道小花有極大可能還未成年，但仍拍攝她的「性影像」，朱男將小花物化成「性客體」，做為自己拍攝的「作品」，用來滿足自己的慾望，行為就是一種「性剝削」。

法官判定，朱男犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪，然該罪法定刑為「7年以上有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金」，審酌朱男積極和解，當庭拿出50萬讓小花簽收、未使用暴力等犯罪手段，以刑法第59條情堪憫恕替他減刑，又考量朱男並非首次拿手機偷拍他人，以及其智識、生活等一切情狀，判朱3年8月徒刑，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

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