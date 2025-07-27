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路面突消失！女駕駛「5秒內」墜天坑　驚悚畫面曝光

▲▼路面突消失　駕駛5秒內墜天坑畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲轎車在短短5秒內墜入坑洞中消失。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡丹戎加東路（Tanjong Katong Road）日前發生一起驚險的「天坑」意外，有一名女駕駛行經該路段時，柏油路面突然塌陷，她駕駛的轎車在短短5秒內連人帶車墜入坑洞中消失。畫面曝光後，隨即在網路上瘋傳，引發熱議，所幸女駕駛最終被及時救出，目前情況穩定。

根據8world報導，這起事件發生在26日下午約5時50分，從曝光的行車紀錄器畫面可見，女駕駛當時剛從分岔路駛入，車底下的路面隨即下陷，車輛瞬間傾斜並直直掉入坑洞，整個過程不到5秒鐘，轎車便完全從路面消失，緊跟在後方的車輛緊急煞停，驚險逃過一劫。

據了解，路面塌陷後地下水管受損，水流不斷湧出，迅速將坑洞淹沒。所幸，受困的女駕駛最終被順利救起，並立刻送往醫院接受治療，目前情況穩定。

這段驚險的畫面是由一名自稱是轎車司機女婿的男子Nicholas Tan，於27日上午在臉書上公開，完整還原了事發經過。目前事故路段已封閉，相關單位正在搶修受損路面與管線。

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