路面突消失！女駕駛「5秒內」墜天坑　驚悚畫面曝光

▲轎車在短短5秒內墜入坑洞中消失。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

新加坡丹戎加東路(Tanjong Katong Road)日前發生一起驚險的「天坑」意外,有一名女駕駛行經該路段時,柏油路面突然塌陷,她駕駛的轎車在短短5秒內連人帶車墜入坑洞中消失。畫面曝光後,隨即在網路上瘋傳,引發熱議,所幸女駕駛最終被及時救出,目前情況穩定。

根據8world報導,這起事件發生在26日下午約5時50分,從曝光的行車紀錄器畫面可見,女駕駛當時剛從分岔路駛入,車底下的路面隨即下陷,車輛瞬間傾斜並直直掉入坑洞,整個過程不到5秒鐘,轎車便完全從路面消失,緊跟在後方的車輛緊急煞停,驚險逃過一劫。

