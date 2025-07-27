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爆大規模返鄉潮！10萬柬埔寨人緊急撤離泰國　人海畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自柬中時報）

▲馬德望省省長表示，預計27日會有大約10萬名柬埔寨公民從泰國返鄉。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境交火第4天，局勢持續緊張。柬埔寨馬德望省省長宋魯（Sok Lou）表示，預計27日會有大約10萬名柬埔寨公民從泰國返回柬埔寨，截至上午11時40分左右，已有大約三成的人順利通關入境。

宋魯接受柬中時報採訪時提到，早在26日晚間起，馬德望省「東國際口岸」泰國一側就已陸續聚集數萬名柬埔寨公民，焦急地等待通關返鄉，在27日上午口岸一開放，大批民眾便迫不及待地踏上歸途。

依據柬中時報的照片，大批民眾攜帶行李來到邊境口岸，綠色柵欄大門裡外全是人潮，群眾塞滿整條道路看不見盡頭，現場也能見到穿著制服的人員和警衛在場。

面對這波突如其來的大規模返鄉潮，馬德望省政府繃緊神經，調派大量車輛前往口岸接應，協助民眾前往各自省份或目的地，同時相關執法和行政單位也持續在現場維持秩序，全力確保這波龐大返國潮能夠順利有序地進行。

總理洪馬內27日也對此發文提到，會全力協助自泰國返鄉公民以及受戰火影響的邊境居民，政府已協調相關部會、武裝部隊與邊境7省，開放口岸、安置避難，派車送國人返鄉，並由國家災害管理委員會與各機構負責避難者的食宿、醫療及安全。

針對在邊境衝突戰鬥犧牲的將士與平民，洪馬內表示，將予以國家榮譽安葬，高度肯定軍警部隊，感謝全境僧侶與民眾支持前線部隊，呼籲團結，捍衛國家領土完整。

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