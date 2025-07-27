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中國製戰機淪「空中炸彈」！失事墜校園31死、165傷　10年摔毀8架

▲▼孟加拉首都達卡7月21日發生中國製教練機F-7BGI在校園附近墜毀的事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟加拉首都達卡7月21日發生中國製教練機F-7BGI在校園附近墜毀的事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

孟加拉首都達卡7月21日發生重大空難，一架中國製F-7BGI戰機於訓練飛行時在人口稠密的私立小學附近墜毀，造成31人死亡、165人受傷。這起事故引發該國對老舊中國軍機安全性的高度關注。統計指出，近10年來已有8架中國製F-7系列戰機在全球多地發生墜毀事故。

根據韓媒《朝鮮日報》，這起事故發生於當地時間7月21日下午1時18分，墜毀的是孟加拉空軍主力戰機之一的F-7BGI。戰機在起飛10分鐘後即失去動力，隨即俯衝墜入達卡北部「里程碑學院」（Milestone School and College）一棟小學教學大樓，引發爆炸與大火，造成大量教職人員與學生傷亡。

孟加拉空軍指出，事故機由一名初任軍官駕駛，事發前已通報「機械裝置無法正常反應」，並試圖將機體拉向農田以避開住宅區，卻因高度過低最終撞擊地面。

儘管當局初步認定事故原因為機械故障，但當地媒體普遍質疑戰機本身存在長期安全隱患。報導指出，孟加拉近20年來共發生11起軍機墜毀事故，其中7起來自中國製軍機。

F-7為中國仿製蘇聯MiG-21所開發的J-7型號的出口版本，1960年代起由成飛集團量產，至2013年停產為止累計出口至巴基斯坦、孟加拉、伊朗、辛巴威等國。F-7BGI是J-7系列最新升級版，孟加拉共購入16架，具備數位化座艙、現代化雷達與空對空飛彈。孟加拉自1980年代起便使用F-7，目前仍保有約40架，其中BGI型號為主力之一。

然而，這款老舊機型近年事故頻傳。F-7在孟加拉於2008、2015、2018與今年共發生4次墜機事故，近期還包括今年5月在辛巴威、6月在緬甸，以及過去數年間在中國、伊朗與巴基斯坦空軍的多起事故。

報導分析，F-7採用的中國自製WP-7引擎可靠性不佳，緊急彈射系統性能落後，導致事故中飛行員死亡率高。此外，為追求高速而縮小機翼面積，亦影響起降時的操作穩定性。

《達卡論壇報》（Dhaka Tribune）引述退役空軍官員指出，儘管多方建議改採歐洲製機種，但出於成本考量與政治因素，孟加拉空軍仍持續使用中國製戰機，導致飛行員面臨更高風險。

中國方面則對此次墜機事件未作任何報導，並透過社群媒體限縮事故曝光，與此前高調宣傳中巴聯合演習期間J-10C擊落印度戰機的態度形成鮮明對比。有分析認為，北京刻意淡化負面新聞，可能是為避免影響中國戰機外銷形象，尤其孟加拉正考慮採購J-10C，這起意外恐將左右決策結果。

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