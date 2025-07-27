30歲男入珠一圈！突腫痛急問GPT　醫一看驚：像黃金流沙包

▲30歲男入珠一圈隔2天又腫又痛。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有些男性為了能更加「性福」，會嘗試「入珠」手術，但若生殖器受傷，恐需挨上好幾刀！泌尿科醫師呂謹亨透露，一名30歲左右的男性因好奇，選擇動生殖器整形手術，未料隔不到2天，生殖器出現腫脹，且傷口流出白色分泌物等症狀，因此趕緊就醫治療，由於傷口屬於感染性傷口，無法馬上縫合，因此患者經換藥2週，才終於將傷口縫合。

呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發出一篇「勸世文」，他提到，一名30歲男子因一時好奇，在生殖器入珠一圈，事隔不到2天，生殖器開始腫脹，傷口還流出白色分泌物，讓他又腫又痛，進而趕緊就醫。

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該男進入診間後，醫師先是輕輕擠壓傷口，結果生殖器就像「黃金流沙包」一樣，不停流出膿液，因此立刻動緊急手術。呂謹亨指出，他先將傷口撐大後再清理濃液，隨後取出一長串像念珠的入珠，但這類感染性傷口不能馬上縫合，必須每天換藥，直到沒有分泌物流出，才可將傷口縫合，否則細菌封在傷口內，感染會更嚴重。而該患者經過2週換藥，才終於將傷口縫合。

呂謹亨透露，該男發現異狀後，竟先將傷口拍照詢問ChatGPT，得到需立即就醫的回覆後，他就立即就醫處理，因此免挨很多刀，只需從原本入珠的洞口，把原本的珠子拉出來。

呂謹亨提醒，進行入珠手術後，若傷口出現黃色膿樣分泌物、周圍皮膚紅腫、表皮明顯破損、傷口周邊顏色偏暗，疑似壞死或血腫殘留，可能是因為手術環境未無菌、珠體材質不潔、術後照護不當、對材質產生過度免疫反應等原因造成，建議儘速到泌尿科就醫。

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