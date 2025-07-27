「媽媽留下來的」！妹子中千元發票不兌獎：看到就止不住淚水

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中獎發票藏洋蔥 妹子含淚未兌獎：那是媽媽留下來的

網友透露中千元發票，但無法鼓起勇氣領獎。（示意圖／pixabay）

▲原PO中的發票，明細上寫著「遺體袋1000元」與「往生被500元」等殯葬用品項目。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

統一發票開獎為許多民眾的小確幸，盼望能中各種大小獎。然而，一名女網友在社群平台分享了一段令人鼻酸的故事。她表示，手上有一張中獎1000元的發票，但卻遲遲無法鼓起勇氣去兌獎，因為那是一張母親離世時所留下的發票。

原PO在Dcard以「媽媽走的時候留下一張中獎發票」為題發文，表示自己平時很少發票中獎，連200元都不太會中，這次卻「幸運」地中了1000元。然而，每當她看到那張發票，會很感傷且止不住淚水，甚至連走進超商兌獎的勇氣都沒有。

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她坦言，害怕兌獎時，超商店員看著發票的表情，也不知道該如何開口說明這張發票的來源，因為那是她人生中最痛苦的一刻所購買的物品，根本不是想買的東西，而是在腦袋一片空白的狀態下，由禮儀社人員開立的收據。

從她提供的收據中可見，發票明細上寫著「遺體袋1000元」與「往生被500元」等殯葬用品項目。「謝謝媽媽，走的時候還不忘告訴我，我會很幸運地走完接下來的路」，她在文章最後感性寫下這句話。

文章曝光後，引起大量網友共鳴，紛紛留言安慰，「妳會一直幸運的」、「這是媽媽的祝福，她在天上照看著你」、「這張發票不只是錢，而是一份遺愛」、「有時候中獎是老天安排的一種方式，讓妳知道，妳不是一個人」、「不是什麼非法得來的，這是母親的遺愛」、「媽媽會一直保佑你的」。

也有人分享類似經驗，留言寫道「我家貓咪火化那天也買了彩券，這輩子第一次中1000元，到現在都還捨不得花」、「我阿公離開的時候，圓滿桌聚餐要買飲料，也中1000，是我阿公請他子孫的一種方式」。

雖然有網友指出，該發票實際上可能只中200元，但多數人認為金額並不是重點，「重點不是中多少錢，而是她覺得是媽媽想讓她幸運的活著的倚望」、「這張發票成為她和母親之間最後一份聯繫」、「這對她來說是命運安排的一份慰藉，也是她繼續前行的力量」、「是媽媽給的小小祝福」。

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