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Google地圖「1功能」要掰了！　官方宣布：9月起走入歷史

Google宣布，Google地圖的「追蹤功能」將從今年9月起走入歷史。（示意圖／達志／路透社）

▲Google宣布，Google地圖的「追蹤功能」將從今年9月起走入歷史。（示意圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

日前，Google才宣布將在今年8月25日結束推出多年的短網址服務，如今又傳出Google地圖的「追蹤功能」也將走入歷史。根據Google發布的說明，過去曾使用這項服務追蹤地圖貢獻者的用戶，相關紀錄資料將於今年9月起被刪除。屆時喜愛在地圖發表評論的用戶將無法被他人追蹤，同時也將無法再追蹤其他人，且所有相關追蹤資料都將被系統刪除。

據了解，「追蹤用戶」功能是Google為了提供地圖用戶間的社交互動樂趣所設置，推出至今已有5年左右歷史。雖然官方並未說明是基於什麼考量將該功能移除，不過業界普遍認為和用戶的使用率偏低有關。

根據Google在社群支援頁面發布的公告指出，今年9月起，系統將自動刪除過用者過去使用該功能的相關資料，包括「你追蹤誰」與「誰追蹤你」的紀錄。這項變動將自動生效，用戶無需進行任何手動操作。

不過Google也強調，雖然追蹤功能即將停用，但用戶仍可在個人資料設定中「隱藏」或「取消隱藏」內容，這項異動不會影響個人資料的瀏覽權限。如果仍想與地圖貢獻者進行互動，Google則建議可以透過「在地嚮導論壇」（Local Guides Connect）進行交流。

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