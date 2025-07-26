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自家後院裸體「被Google街景拍下」　男10年後獲賠37萬

10年前在自家後院裸體「被Google街景拍下」　他終於獲賠37萬元

▲Google街景車。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

阿根廷一名男子2015年在自家院子裸體，卻遭Google街景（Street View）拍下，還將其臀部裸露的畫面放到地圖上，害他遭到同事、鄰居嘲笑。為此，該男子對Google提出告訴，當地法院近日判決Google必須賠償他1650萬阿根廷披索（約新台幣37萬元）。

根據《法新社》、《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名男子家中的庭院設有2公尺的圍牆，而他2015年某日在自家裸體行走時，意外遭Google街景車拍到，連他住家所在地的街道名稱、門牌號碼都曝光。更糟的是，此事還被阿根廷當地電視台報導，後於社群媒體上廣泛流傳，讓他因此遭同事、鄰居譏笑。

這名男子氣憤表示，這件事已經嚴重侵犯他的隱私，也傷害了其尊嚴，於是在2017年對Google提告求償。不過，下級法院在去年駁回了男子的求償訴訟，Google主張住宅的圍籬高度不足，法官則認為當事人只能怪自己「在自家院子舉止不當」。

該男子提出上訴後，上訴法院的法官強調，畫面拍攝的地點並非公共場所，而是在住宅範圍，加上圍籬已經高於一般人高度，「本案毫無疑問就是對他人生活的任意侵犯」。

最終法官認定，Google須賠償當事人1650萬阿根廷披索，並要立即刪除Google街景圖中的相關照片，否則將面臨每天10萬阿根廷披索（約新台幣2300元）的罰款。

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