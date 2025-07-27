好市多自有品牌牛奶「過期7天沒壞」　背後原因會員讚爆

▲美式賣場好市多自有品牌Kirkland的牛奶保存期限比其他品牌長，甚至過期7天還不會變質，背後原因曝光後會員讚到不行。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



圖文／CTWANT

美式賣場好市多（Costco）販售商品被認為CP值高，又時常推出優惠，吸引不少民眾前往採買。而好市多自有品牌Kirkland的牛奶是熱賣商品，除了便宜外，保存期限也比其他品牌長，甚至過期7天還不會變質。近日有外媒分析背後原因，主要是好市多牛奶經過比政府標準還嚴格的檢驗，難怪能放比較久。

近日有國外的好市多會員在論壇Reddit發文表示，他發現好市多自有品牌Kirkland的牛奶在過期7天也沒有變質，獲得其他會員贊同，在底下補充說，「我比較喜歡好市多的牛奶，因為它真的比其他牌子放更多時間。」

根據外媒《Food & Wine》對此分析，Kirkland的牛奶之所以比其他品牌耐放，極大可能與他們的牛奶得經過比政府標準更嚴格的檢驗與品質控管有關。在美國販售的A級鮮奶都需要遵守美國食品藥物管理局（FDA）基本安全規範，像是細菌與細胞數量控制、擠乳後快速降溫等，大多乳品廠一年只會進行1至2次檢測。

不過好市多與其他乳品廠不同，依2023年《食品安全與品質稽核準則》顯示，負責生產Kirkland牛奶的供應商每年至少需接受一次突擊檢查（中國地區則為兩次），其中還必須達到「零重大缺失」。若檢測評分低於85%，在60天內還要重新稽核；供應商未配合額外稽核，檢查員也會再次訪查，而費用還是由供應商負擔。

除此之外，Kirkland牛奶在出貨前都要接受多達60項微生物測試，凡有1項沒達標就不能出貨。牛奶處理過程中用水的檢測頻率也高於FDA要求，每3年就會更換稽核人員，防止長期合作有疏漏。

在好市多層層嚴格把關的措施下，才能讓消費者喝到的每一口牛奶都更安心。許多會員也在得知自己喝到的牛奶經過這麼多關卡，盛讚好市多在這方面品管上有多用心。

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