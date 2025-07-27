李多慧素顏吃炸雞宵夜！超萌畫面曝　網笑翻：完全被台化

▲李多慧素顏現身社群，桌上擺滿炸雞、薯條宵夜，真實模樣掀熱議。（圖／Threads@le_dahye）

圖文／CTWANT

韓籍啦啦隊女神李多慧，憑藉甜美外貌與親民個性，自加入中職味全龍啦啦隊後人氣持續飆升。她不僅在球場上擁有超高話題，私下的一舉一動也吸引粉絲關注。25日李多慧在社群平台分享頂著「大素顏」大嗑炸物宵夜的畫面，桌上滿滿高熱量美食，卻依舊保持螞蟻腰，讓不少女粉絲羨慕直呼：「到底怎麼辦到的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李多慧一邊吃雞排一邊搞怪比手勢，粉絲大讚超可愛。（圖／Threads@le_dahye）

影片中，李多慧一邊大口吃雞排，一邊擺出搞笑手勢，毫不在意形象，李多慧原本預定到球場應援，因下雨導致比賽延賽，意外空出休假時間。她無聊之際開啟互動，讓網友票選晚餐，結果選出「萬惡炸物」。

畫面中，李多慧頂著素顏，桌上擺滿比臉還大的雞排、波浪薯條、薯餅、魷魚腳，還配上一杯燒酒，她開心舉杯對粉絲說：「大家辛苦了！我們下次見！」女神零包袱加上素顏吃雞排的畫面萌翻網友，粉絲直呼：「素顏也太可愛」、「這誰受得了！」還有人笑說：「完全被台化了，現在毫無偶像包袱。」

除了顏值，李多慧當晚豪邁吃炸雞、薯條的模樣也圈粉無數。她一邊大口吃雞排，一邊擺出搞怪手勢，還對著鏡頭做出「好好吃」的誇張表情，網友笑稱：「原來女神在家也跟我們一樣耍廢！」

不少女粉絲留言：「怎麼能宵夜吃炸物又喝酒，還保持螞蟻腰？」李多慧也幽默回應，貼出一段瘋狂亂動的小短片，並附註：「就這樣…吃完然後一直動來動去的話，應該就可以吧…大概啦！」逗趣回覆讓粉絲笑翻，「原來秘訣是『亂動減肥法』！」

▲粉絲瘋問「怎麼維持螞蟻腰？」她幽默回應「吃完就狂動」，笑翻全網。（圖／Threads@le_dahye）

CTWANT提醒您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

延伸閱讀

▸ 陸女花2.8萬在專賣店買GUCCI包 6年後想轉手竟被鑑定為假貨

▸ 主人快認領！珍稀青藍相間「巴倫游蛇」現蹤鹿港民宅 驚人價值曝光

▸ 原始連結