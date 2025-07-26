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竹節草減弱熱帶低壓　西南風挾雨彈襲中南部

▲▼天氣趨勢。（圖／取自吳聖宇臉書）

▲竹節草颱風減弱為熱帶低壓。（圖／取自吳聖宇臉書）

生活中心／綜合報導

8號颱風竹節草上午減弱為熱帶性低氣壓，將併入大低壓環流中，不過未來台灣吹西南風，中南部容易有較大雨勢出現，北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，要注意午後熱對流。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，迎風面的中南部從昨夜至今晨都持續有短暫陣雨，而隨著范斯高颱風自昨日進入北部海面後減弱消散，北部地區的降雨至今日就明顯趨緩了，至於東部地區則位於颱風背風側，整體降雨都不多。

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粉專進一步說明，今日台灣為低壓帶環境，水氣偏多，大氣條件不穩定，預測迎風中南部為陰或多雲天氣，持續有短暫陣雨或午後雷雨機會，降雨相對是較廣泛，可能還是有較大雨勢機會，而北部及東部為多雲時陰，但時有陽光露臉機會，主要為午後熱對流性降雨，山區或近山鄰近平地有短暫陣雨可能。

▲▼天氣趨勢。（圖／取自吳聖宇臉書）

▲低待帶以及西南風影響，中南部將有大雨。（圖／取自吳聖宇臉書）

中央氣象署資料顯示，在台灣以東海面上的輕度颱風竹節草(Co-may，越南命名)上午8時減弱為熱帶低壓。另外，9號輕度颱風柯羅莎(Krosa，柬埔寨命名)位於鵝鑾鼻東方約2千多公里的海面上，距離台灣遙遠，對台灣天氣無影響。

氣象專家吳聖宇在臉書表示，竹節草減弱後的熱帶低壓未來2至3天內，跟原本范斯高颱風減弱後的低氣壓會互相合併，成為一個大範圍的低氣壓系統。

吳聖宇說明，由於低氣壓的位置就在台灣北方，因此將為台灣帶來較強的西南風，並且夾帶水氣北上，中南部地區容易降雨，也會有較大雨勢出現的機會，北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，要注意午後熱對流發展降雨的情況。

他也提醒，後續隨著北方大低壓的形成，它的位置、環流風場的變化都還有可能讓降雨的熱區跟著改變，雖然大致來說在西南風的環境下，中南部受影響較大，但是北部地區也不能太輕忽，特別是要注意低壓環流西北風+西南風交會的位置會不會靠近北台灣。

▲▼台北午後雷陣雨。（圖／記者呂佳賢攝）

▲未來一周台灣仍位於大低壓帶內，天氣不穩。（示意圖／記者呂佳賢攝） 

根據氣象署預報，今日到下周一西半部有局部短暫雷雨或陣雨，中南部嚴防大雨。下周二到下周六仍是低壓帶和西南風影響，中南部將持續有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨機會，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，下周後雖降雨範圍減少，剩下中南部，不過中南部雨勢仍大，民眾要留意。

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