三颱狂奔！范斯高「轉彎甩尾」2波豪大雨紅發紫　全台濕到周末

▲范斯高即將減弱為熱帶低壓。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

西北太平洋相當熱鬧，在短短2天內達成今年第一次「三颱並列」。中央氣象署表示，繼「范斯高」、「竹節草」之後，今天（24日）下午生成了第9號颱風「柯羅莎」，但距離台灣很遠不會影響；預估今晚開始范斯高颱風外圍環流開始甩雨，西半部、東北部易下大雨，北部雨勢明顯，可能有短延時豪雨，周末台灣處在低壓帶環境中，西半部及離島仍有短暫雷陣雨、東半部也有午後雷陣雨。

氣象署預報，9號柯羅莎颱風未來將向北移動，由於距離台灣很遠、後期可能也不會接近日本，對台灣沒有影響。今晚開始到26日（周六）清晨，台灣附近受范斯高颱風外圍環流的影響，西半部及東北部容易下大雨，尤其北部雨勢明顯，有廣泛且持續的陣雨或雷雨，並可能有短延時豪雨或局部大雨發生。

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隨著颱風通過台灣北方，環境風場由偏北風轉為偏西風至西南風，中南部地區及澎湖、金門、馬祖雨勢將越晚越明顯，並有局部大雨發生的機率。花東以多雲為主，午後有短暫陣雨；馬祖明天（25日）下半天至26日離颱風或TD比較近，也會有較大雨勢，澎湖、金門也有短暫陣雨。

▲范斯高轉彎甩尾，豪大雨侵襲全台。（圖／中央氣象署）



▲三颱並列，但全部閃過台灣 。（圖／NCDR）

到了周末，台灣處於低壓帶環境中，西半部及離島仍有短暫雷陣雨、東半部也有午後雷陣雨，尤其26日西南風迎風面的中南部雨勢較大，雖然范斯高颱風即將減弱為熱帶性低氣壓，但它離台灣很近，沿海、離島的風力偏強，浪也比較大。

「范斯高」路徑，今晚開始以時速34公里速度，向西北西開始轉彎，持續往浙江靠近，近中心最大風速每秒18公尺，7級暴風半徑80公里，預估1日內即將減弱為熱帶性低氣壓。「竹節草」則加速以時速26公里速度、向東北前進，往日本琉球海域移動，7級暴風半徑達100公里，預估也在26日會減弱為熱帶性低氣壓。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，三颱看起來都沒有直接台灣的機會，要注意的是「范斯高」颱風外圍環流降雨，以及後續合併「竹節草」殘餘低壓後的大範圍低氣壓引進的西南風降雨，明天到周末期間應該會有局部較大雨勢發生機會。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也分析，海上的三颱都不會來台灣，但明後兩天，受范斯高颱風外圍環流影響，各地仍然會有大雨出現。根據氣象署預估，未來48小時的雨勢大致有兩段。今晚到明天，一路減弱的范斯高颱風靠近，北部、宜蘭，直面外圍環流第一線，預計會有相當大的雨勢。中南部仍然以午後雷陣雨為主。

周末預計颱風已經減弱，接近消散，台灣上空逐漸轉為偏南風，預期北部早上仍有陣雨，但會逐漸緩和，最快中午過後雨勢漸止。但這時輪到中南部變成迎風面，加上水氣很多，中南部26日很可能會陣雨一整天，而且雨勢可能不小，初步判斷，27日天氣會回到典型夏季天氣，但水氣仍多，午後雷雨還是有。