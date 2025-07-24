一日雙颱！竹節草「轉圈倒勾」貼台灣北上　路徑估可能牽引范斯高

▲竹節草颱風環流較小。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

雙颱共舞！一天2個颱風誕生，中央氣象署指出，以目前資料來看，今年第7、8號颱風「范斯高」（Francisco）和「竹節草」（Co-May）都呈現離台灣不遠，但又保持一點距離的狀態，預估北上過程會先轉一圈、通過呂宋島陸地後，再往台灣東方海域靠近。有氣象專家分析歐洲模式預報，雖然雙颱全閃過台灣機率較高，但竹節草仍有可能牽引范斯高更靠近台灣，甚至部分預測路徑將登陸台灣。

氣象署預報，竹節草颱風昨（23日）晚8時生成，路徑上先在菲律賓呂宋島西邊轉一圈，然後通過或掠過呂宋島北側的陸地，在25日（周五）進入巴士海峽，接著往東北移動，但往北之後走的角度還是有一些不確定性。

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竹節草颱風目前距離台灣南南西方約500公里，今天（24日）將會持續增強，以時速8轉17公里速度，向南南東轉東北東前進，整體來說，竹節草北上過程強度有逐漸減弱為熱帶低壓的趨勢，對台灣是否有影響要等到它通過呂宋島之後才明朗。

▼竹節草北上過程有減弱趨勢，路徑上有牽引范斯高更靠近台灣的可能。（圖／NCDR、中央氣象署）



至於范斯高颱風，目前約在台北東南東方820公里海面上，以時速23公里速度，向北北西轉西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，路徑上在今晚至明天最接近台灣東北部至北部外海，屆時北部降雨將較明顯，也會帶來一些風浪，不過在通過台灣北方海面時也會逐漸減弱。

民間氣象愛好「觀氣象看天氣」引述歐洲中期天氣預報中心對范斯高、竹節草颱風的最新電腦數值預測路徑，目前預報皆顯示為「全閃過」台灣的機率較高，但仍有部分預測路徑將登陸台灣，2個颱風距離台灣都不遠，接下來強度的發展有可能影響路徑的變化，牽一髮而動全身，因此特別提醒「稍偏一點可能就過來了。」

根據衛星觀測，竹節草颱風的環流已經有非常顯著的捲繞特徵，比較值得注意的是，像竹節草這種小環流颱風時常會有模式預測強度外、較為超預期的發展，竹節草的發展是否導致范斯高受其牽引能力加大、更加接近台灣？目前歐洲電腦、AI都有這樣的預報，而加強台灣明天、26日（周六）的降雨十分值得關注。

▼目前預估雙颱全閃過台灣的機率較高。

