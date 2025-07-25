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大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天到下周一西半部有局部短暫陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

范斯高颱風減弱為熱帶低壓持續往西移動，今天(25日)晚間起到周末轉為西南風環境，加上台灣處低壓帶，水氣偏多，明天大罷免投票日到下周一西半部有局部短暫雷雨或陣雨，中南部嚴防大雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天上午范斯高颱風已經減弱為熱帶低壓，但外圍環流持續帶來水氣，降雨以北部為主，中南部午後雷陣雨發展也較旺盛。

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黃恩鴻指出，隨著熱帶性低氣壓往西走，環境轉偏西南風，今天晚上到周末風場都是吹西南風，台灣處於大低壓帶中，水氣偏多，天氣仍不穩定，整個西半部有局部短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨發生機率，西部一整天斷斷續續有陣雨或雷雨，東半部則是多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二到下周六仍是低壓帶和西南風影響，黃恩鴻說明，中南部將持續有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨機會，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提醒，下周後雖降雨範圍減少，剩下中南部，不過中南部雨勢仍大，提醒民眾留意。

此外，明天基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島易有長浪發生，下周一起南部沿海也有長浪發生的機率。

▼風浪預測。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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