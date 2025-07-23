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新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近

▲▼范斯高颱風。（圖／氣象署提供）

▲范斯高颱風最新路徑預測。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

今年第7號颱風「范斯高」上午生成，隨後在巴士海峽附近又有熱帶性低氣壓，也不排除增強為颱風。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，雙系統將產生交互作用，熱帶低壓路徑有2種可能，如果朝台灣東部外海前進，強度可能維持熱低或輕度颱風規模，距離台灣較近。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，范斯高颱風目前位於日本琉球東南方海域，在北方太平洋高壓強勢導引下，將迅速朝西北轉西北西移動，預估於周四(24日)夜晚穿越日本那霸與宮古島之間海域，周五將抵達台灣北部外海。依目前資料研判，范斯高強度增強有限，屆時可能已減弱為熱帶性低氣壓，對台灣直接衝擊程度較低。

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位於呂宋島西北方近海還有一個熱帶低壓11W，粉專表示，預估今明往西移動短暫進入南海，有小幅增強的空間，甚至成為颱風。不過，11W短暫進入南海後，將與范斯高颱風產生「交互作用」，路徑有2種可能性。

▲▼颱風「范斯高」與新的熱帶低壓交互作用。（圖／取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

▲颱風范斯高與新的熱帶低壓交互作用。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

粉專說明，路徑一是重返巴士海峽，朝台灣東部外海前進，強度可能維持熱帶低壓或輕度颱風規模，距離台灣較近。路徑二是穿越菲律賓呂宋島，強度減弱，並朝日本琉球南方海域移動，影響台灣相對輕微。

粉專提醒，周四、周五受范斯高颱風外圍水氣影響，北部及宜蘭地區將有短暫雷陣雨，可能伴隨間歇性大雨及沿海強陣風。周六至下周二，范斯高減弱為普通低壓，配合11W掠過台灣東部外海，雙系統構成的低壓大持續籠罩台灣上空，「在西南風環境下，水氣充足，台灣各地皆容易出現雷陣雨，天氣狀況將非常不穩定。」

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員林秉煜上午表示，輕度颱風范斯高上午8時生成，預估向西朝琉球南方海面前進，增強空間不大，明、後天最接近台灣，環境偏北或東北風，北部降雨明顯，有局部大雨機率，中南部也有午後局部大雨，預計周五深夜至周六減弱為熱帶性低氣壓持續進入中國、馬祖一帶。

他進一步指出，目前發布海上警報機率低，但若路徑偏南或減弱速度較慢，馬祖附近也有發布警報可能性。
 

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