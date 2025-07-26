雨至少下7天　天氣粉專：要有「下到生菇」的心理準備

▲3個系統整合中。（圖／取自颱風論壇）

生活中心／綜合報導

竹節草颱風減弱後併入低壓帶，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明(27日)起，西南風稍微增強，並與低壓帶環流在台灣上空交會，激發旺盛對流、雷雨帶，容易下雨的日子至少會持續7天，要有「下到生菇」的心理準備。

根據中央氣象署預報，今日受低壓帶影響，環境吹西南風，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，而北部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。另外，第8號颱風竹節草在今日上午8時減弱為一般的低氣壓。

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氣象署說明，未來這一周，台灣主要還是受到低壓帶的雲系影響，各地天氣不穩定，尤其西半部地區、中南部地區，有大雨甚至短延時豪雨的機率。下周二之後，再加上西南風的水氣，中南部地區的雨勢會更明顯一些。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，竹節草颱風減弱為熱帶性低氣壓，已裸奔到日本那霸附近，原本的范斯高目前在馬祖東北方，而他的殘留雲系也重新組成熱帶擾動91W，這3個系統未來會逐漸整合成一個超大的低壓帶，台灣就位於低壓帶中。

粉專提醒，明日起，西南風稍微增強，並與低壓帶環流在台灣上空交會，激發旺盛對流、雷雨帶。「容易下雨的日子至少會持續7天，尤其中、南部地區下雨時間長、伴隨大雨，大家要有下到生菇的心理準備。」