　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨至少下7天　天氣粉專：要有「下到生菇」的心理準備

▲▼台灣位於大低壓帶，雨至少下7天。（圖／取自颱風論壇）

▲3個系統整合中。（圖／取自颱風論壇）

生活中心／綜合報導

竹節草颱風減弱後併入低壓帶，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明(27日)起，西南風稍微增強，並與低壓帶環流在台灣上空交會，激發旺盛對流、雷雨帶，容易下雨的日子至少會持續7天，要有「下到生菇」的心理準備。

根據中央氣象署預報，今日受低壓帶影響，環境吹西南風，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，而北部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。另外，第8號颱風竹節草在今日上午8時減弱為一般的低氣壓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署說明，未來這一周，台灣主要還是受到低壓帶的雲系影響，各地天氣不穩定，尤其西半部地區、中南部地區，有大雨甚至短延時豪雨的機率。下周二之後，再加上西南風的水氣，中南部地區的雨勢會更明顯一些。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，竹節草颱風減弱為熱帶性低氣壓，已裸奔到日本那霸附近，原本的范斯高目前在馬祖東北方，而他的殘留雲系也重新組成熱帶擾動91W，這3個系統未來會逐漸整合成一個超大的低壓帶，台灣就位於低壓帶中。

粉專提醒，明日起，西南風稍微增強，並與低壓帶環流在台灣上空交會，激發旺盛對流、雷雨帶。「容易下雨的日子至少會持續7天，尤其中、南部地區下雨時間長、伴隨大雨，大家要有下到生菇的心理準備。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮上午投票率約33%　估6萬3000人
澤倫斯基陷危機！烏10萬兵拒服從命令　揚言「開拔基輔」
蔡英文久違現身投票　被問「對關稅有信心嗎？」微笑點頭
快訊／統一獅先發投手突離隊　球團措手不及
泰國海軍出動「8軍艦壓境」　柬埔寨國防部：嚴陣以待
蘇巧慧陪投票！蕭美琴問「你投完了沒」　下秒反應網笑翻：好可愛
趙少康主動亮票　恐罰20萬或關2年
快訊／趙少康亮票　警方將依法送北檢偵辦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「你被我檢舉囉！」　詹江村檢舉苦苓公然拉票：你還置頂罪加一等

沖繩JUNGLIA 樂園開幕2天「Google灌爆負評」剩2.2顆星！網列4缺點

蘇巧慧陪投票！蕭美琴問「你投完了沒」　下秒反應網笑翻：好可愛

台灣人搭飛機返台投票　他呼籲年輕人「回家必做1事」

雨至少下7天　天氣粉專：要有「下到生菇」的心理準備

快訊／員工舔抹布再舔餐檯！古拉爵認錯道歉：已停班懲處

快訊／古拉爵員工舔抹布再舔餐檯！網怒：誰還敢吃　衛生局要罰了

性廣法師深山趕回！釋昭慧陪同投「神聖2票」：坐禪不忘救國

少數人才知道？他申請「男性健保補助金」　做錯1舉動戶頭空了

目睹女友上經理的車「他比較有能力！」男友氣炸　全場卻不挺

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

「你被我檢舉囉！」　詹江村檢舉苦苓公然拉票：你還置頂罪加一等

沖繩JUNGLIA 樂園開幕2天「Google灌爆負評」剩2.2顆星！網列4缺點

蘇巧慧陪投票！蕭美琴問「你投完了沒」　下秒反應網笑翻：好可愛

台灣人搭飛機返台投票　他呼籲年輕人「回家必做1事」

雨至少下7天　天氣粉專：要有「下到生菇」的心理準備

快訊／員工舔抹布再舔餐檯！古拉爵認錯道歉：已停班懲處

快訊／古拉爵員工舔抹布再舔餐檯！網怒：誰還敢吃　衛生局要罰了

性廣法師深山趕回！釋昭慧陪同投「神聖2票」：坐禪不忘救國

少數人才知道？他申請「男性健保補助金」　做錯1舉動戶頭空了

目睹女友上經理的車「他比較有能力！」男友氣炸　全場卻不挺

俄官媒尋人找到了！　25年前被普丁「吻額」合影的大陸男孩發聲

台中市5年來「唯一現貨」　五期成屋新案逆勢搶市

賈永婕帶20歲女兒首投「媽媽還比較興奮」！　網友狂讚母女宛如姊妹

道奇艾德曼9局刺殺吉田正尚　羅伯茲大讚「關鍵中的關鍵」

花蓮上午罷免投票率約33%　無選務違規案件

快訊／寮國逮「10柬武裝分子」！非法闖泰寮邊境　爆交火3死1傷

屏東男電腦不熟！車禍初判表不會填　內埔警耐心協助

梅賽斯轉戰韓職、衛蘭德堅持退休　林岳平促請球團物色新洋投

每天祈禱川普撤關稅！亞洲「這兩國」遭課30%　裁衣女工痛哭憂失業

「你被我檢舉囉！」　詹江村檢舉苦苓公然拉票：你還置頂罪加一等

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

生活熱門新聞

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作

大罷免前1天傳噩耗！八炯：她隔了1天才跟我說

老師確診大腸癌　竟是這習慣害的

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

雲端發票「1改變」　一票嗨：終於中500元

啦啦隊女神唱跳　「薄紗E彈」上下晃

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

快訊／南部3縣市豪大雨特報！

永裕興18號10船員　失蹤4年「求救瓶中信被拾獲」

竹節草「輕颱下限」上午掰掰！　豪大雨炸9縣市

更多熱門

相關新聞

竹節草減弱熱帶低壓　西南風挾雨彈襲中南部

竹節草減弱熱帶低壓　西南風挾雨彈襲中南部

8號颱風竹節草上午減弱為熱帶性低氣壓，將併入大低壓環流中，不過未來台灣吹西南風，中南部容易有較大雨勢出現，北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，要注意午後熱對流。

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

一日雙颱！竹節草轉圈倒勾貼台灣北上

一日雙颱！竹節草轉圈倒勾貼台灣北上

新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近

新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近

關鍵字：

竹節草颱風熱帶低壓西南風颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

早餐店女員工偷吃已婚老闆！正宮求他回家

大罷免投票！　正妹女警成嬌點

大罷免前1天傳噩耗！八炯：她隔了1天才跟我說

國3逆向2死車禍！駕駛狂飆55Km不停　迎面撞休旅車喪命

更多

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面