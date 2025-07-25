　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「最會暈船」Top5　第一名超會編愛情劇本

戀愛。（圖／達志示意圖）

▲專家揭露12星座中最會暈船的前5名。（圖／達志示意圖）

文／阿谷老師

有些星座面對感情時，嘴上說著冷靜、看似冷靜，但可能心裡早已上演一整齣浪漫愛情劇！這次我們就來揭曉一戀愛就秒變「戀愛腦」的星座前5名，看看哪些星座在感情世界裡，是說毫無防備的感情俘虜！看看你身邊那個總愛說「我不會暈船」的人，是不是早就沉船到海底了！

第一名｜雙子座
嘴上說著玩玩而已，心裡已經把你放進未來藍圖。他們最受不了曖昧的氛圍，一個眼神、一句貼心話就開始自編愛情劇本，還會傳給朋友討論劇情走向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二名｜獅子座
只要對方一稱讚，獅子馬上心花怒放、自動開門。他們太容易被馴服，一旦對方讓他覺得自己是獨一無二的存在，就會毫無保留地投入愛海，不問深不深直接跳。

第三名｜天秤座
天秤愛上你之前會先愛上「你對我好」這件事。他們怕孤單、怕冷落，只要你對他夠溫柔、夠耐心，就能瞬間把他從猶豫不決變成深情守候，愛情來了他絕不反抗，還會倒立迎接。

第四名｜射手座
射手號稱自由靈魂，實際上只要對方願意陪他瘋、願意聽他說廢話，就會瞬間被擊中，戀愛腦開啟後還會自己找理由催眠自己「這次不一樣，他們懂我！」

第五名｜水瓶座
水瓶表面冷靜，其實內心偷偷期待命中注定。他們看似理性，實際上很吃精神連結那一套，只要對方有點特別、感覺靈魂契合，就會自己把紅線繞三圈，然後當成宇宙安排。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罷團晚會人潮湧至中山南路　作家痛批黃國昌：臭俗辣
凱道反罷造勢達10萬人！　盧秀燕：大罷免是全世界最惡劣差勁的
張碧晨、汪蘇瀧撕破臉！他怒收回演唱授權
國民黨反罷造勢破6萬人！　黃國昌轟賴清德：荒廢國政分裂社會
館長突被丟冥紙　批：台灣民主被民進黨玩得下賤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「最會暈船」Top5　第一名超會編愛情劇本

台鐵區間車驚見「露鳥男」3度撫摸下體　受害男乘客報警

快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈入夜持續炸　最新警戒區域曝

「大暑」迎轉運契機！3生肖成勝利組　屬蛇陽氣加持桃花開

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

現在考公務員「是好的時機？」　網嘆：只剩1優點了

大罷免投票「往花東尖峰車票沒了」　台鐵再增4列加班車

竹縣第一屆青年公民提案競賽徵件開跑　總補助與獎勵金高達36萬元

快訊／大雷雨炸高雄屏東2小時　國家警報響

教授YTR呼籲投票「保護美麗國家」遭出征　一票喊退訂！結局反轉

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【復古造型太可愛】1歲娃被阿祖戴上假髮露燦笑XD

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

12星座「最會暈船」Top5　第一名超會編愛情劇本

台鐵區間車驚見「露鳥男」3度撫摸下體　受害男乘客報警

快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈入夜持續炸　最新警戒區域曝

「大暑」迎轉運契機！3生肖成勝利組　屬蛇陽氣加持桃花開

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

現在考公務員「是好的時機？」　網嘆：只剩1優點了

大罷免投票「往花東尖峰車票沒了」　台鐵再增4列加班車

竹縣第一屆青年公民提案競賽徵件開跑　總補助與獎勵金高達36萬元

快訊／大雷雨炸高雄屏東2小時　國家警報響

教授YTR呼籲投票「保護美麗國家」遭出征　一票喊退訂！結局反轉

囤房稅2.0豁免條款增5類適用　護理之家、傳教人員宿舍上榜

館長站台轟「青鳥」鬧場丟冥紙　身分曝光竟是反罷免網紅！

《逆愛》梓渝霸凌事件反轉！　前隊長還原「肢體拉扯」真相

快訊／男登山失聯第10天！搜救犬聞出氣味　突降雨阻斷搜救

投不同意讓民進黨前功盡棄！　蔣萬安率北市5藍委「教訓賴清德」

批民進黨講不出罷免理由　韓國瑜：國民黨立委不是賣台而是賣命

大罷免投票明登場　許淑華喊話票投同意：所有民代都該引以為戒

摔角傳奇霍根心臟驟停離世　享壽71歲　WWE與川普悼念

連全智賢都剪短了！2025夏季短髮女星模板　一刀切、小男孩頭都時髦

泰柬交火「邊境有陰莖雕像」！竟是為了抵禦柬國黑魔法

【試圖搶賀電】中華隊領獎遭中國官員鬧場！　體育署長嚴厲譴責

生活熱門新聞

名醫揪罷團「10萬人空拍圖1處」酸：真的不能看

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

百萬YouTuber「提前回台灣了」

永裕興18號10船員　失蹤4年「求救瓶中信被拾獲」

李元瀚台電制服不合身　ICU連夜找阿姨改

學霸醫挺罷免「我不藍不綠，我是對的」！4萬人讚

捷運爆乳線！　2正妹「挖空炸半球」身分曝光

三颱鼎立！范斯高今最近台　9縣市大雨

閏六月來了！做「6件事」存好運

偏藍台大教授挺罷免　「超狂背景」驚呆一票人

「同意啦哪次不同意」被P　本人回應

范斯高「AI雲圖」曝光！　專家：寬廣環流帶來降雨

台中27日送肉粽「路線曝光」　喪家提醒迴避

更多熱門

相關新聞

「大暑」迎轉運！3生肖成勝利組

「大暑」迎轉運！3生肖成勝利組

2025年的夏季走入「大暑」（國曆7月22日~8月6日），意味著一年24節氣已度過了一半，此時是全年最炎熱、陽氣最盛的時刻，也象徵著「陽極生陰」的開始。隨著能量轉換，運勢曲線也出現變化，《科技紫微網》特別點名三生肖，這段期間將迎來轉運契機，成為勝利一組，不妨參考看看！

閏六月來了！做「6件事」存好運

閏六月來了！做「6件事」存好運

搬家後運勢急轉直下命理師揭原因

搬家後運勢急轉直下命理師揭原因

喜歡哪一種獨處空間？超準心測

喜歡哪一種獨處空間？超準心測

想戀愛但不想主動？抽張牌測「轉角遇到愛有幾％」

想戀愛但不想主動？抽張牌測「轉角遇到愛有幾％」

關鍵字：

牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座占卜12星座運勢阿谷老師暈船

讀者迴響

熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

快訊／開獎了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

名醫揪罷團「10萬人空拍圖1處」酸：真的不能看

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

BMW男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

百萬YouTuber「提前回台灣了」

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

快訊／全聯開出200萬發票！幸運門市曝光

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面