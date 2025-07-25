「大暑」迎轉運契機！3生肖成勝利組　屬蛇陽氣加持桃花開

▲大暑是二十四節氣中陽氣最盛的時刻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡至欣／綜合報導

2025年的夏季走入「大暑」（國曆7月22日~8月6日），意味著一年24節氣已度過了一半，此時是全年最炎熱、陽氣最盛的時刻，也象徵著「陽極生陰」的開始。隨著能量轉換，運勢曲線也出現變化，《科技紫微網》特別點名三生肖，這段期間將迎來轉運契機，成為勝利一組，不妨參考看看！

生肖猴－事業翻身、新局啟動

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大暑節氣對生肖猴來說，是打開事業新局的關鍵時機。過去幾個月的低迷與卡關感，將在此時出現突破。特別在溝通、行銷與合作領域表現突出，容易獲得上司認可與團隊信任。人脈運強，適合開展新計畫，或投資副業，財運也會跟著水漲船高。

生肖蛇－陽氣加持，個人魅力爆棚

大暑帶來強烈陽氣，讓本來偏靜的生肖蛇變得更積極果斷。這段期間你將有更多出場機會，展現才華與魅力，尤其在人際、創意或策劃型工作中能發光發熱。桃花運也悄悄升溫，單身者可望遇見趣味相投的新對象；有伴者則更懂得表達情感，關係升溫。

生肖牛－實力兌現，家庭成聚寶盆

穩重踏實的生肖牛，在大暑期間終於迎來實質回報。你過去的默默努力即將開花結果，無論是工作升遷或金錢收入，都有正向進展。這段時間適合調整生活與財務結構，並思考下一步長期規劃。家運旺盛，家中長輩也可能成為你的好靠山，幫助你事半功倍。

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