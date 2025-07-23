想戀愛但不想主動？抽張牌測「轉角遇到愛有幾％」坐等桃花來撞你！

▲愛情的驚喜，可能就在下一個不經意的瞬間出現？選一張牌卡，看近期是否會遇見命定中的他／她。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

在愛情世界中，最讓人怦然心動的場景之一，就是不經意的「轉角遇到愛」。無論你是不是曾經幻想過，某個平凡的日子裡，和命中注定的那個人迎面相逢，現在就透過來自「科技紫微網」的Marbas雷諾曼占卜，來看看最近是會迎來這場浪漫邂逅！

請先閉上眼睛，想像一下你最嚮往的相遇情境，接著從以下四張牌中，直覺選出一張最有感覺的卡牌，看看你的愛情運勢即將開出什麼樣的花火！

選牌1：騎士＋愛心＋花園｜邂逅機率65%

近期你有不小的機會與心動對象擦出火花！選到這組的人，很可能在參加社交活動或戶外場所如公園、花園中，與某位性格熱情、充滿活力的人不期而遇。對方身材勻稱，有運動習慣，談吐中帶著誠意與溫柔。他可能不是傳統帥哥美女的類型，卻讓人越看越有魅力。感情上他相當真誠，是會把愛說出口、行動上也會讓你感受到「被寵愛」的那種人。

選牌2：船＋狗＋月亮｜邂逅機率55%

抽到這組的你，近期很可能遇見一位「來自遠方」的人。他可能是旅居海外、從事與航運或航空有關行業，甚至是透過網路跨時差認識的對象。這個人性格溫和可靠，對人友善、人緣很好，也頗有才華與藝術氣息。不過因為太受歡迎，可能偶爾會對另一半缺乏專注。你們可能會在文化藝術活動中相遇，也有可能是在跨國交流或旅途中擦出火花。

選牌3：花束＋百合＋錨｜邂逅機率70%

這張牌象徵你將遇到一位「氣質型」高顏值對象！他（或她）儀表出眾，對穿著打扮非常講究，散發出溫文儒雅的魅力，年紀可能稍長於你，性格成熟、穩重，是個很懂生活的人。雖然彼此之間可能存在些微代溝，但相處起來會感覺非常舒適、安定。你有機會在旅行、長途工作、展覽活動等正式場合中遇見對方，甚至可能是舊識重逢。

選牌4：太陽＋樹＋房子｜邂逅機率80%

恭喜你，這組牌代表你的戀愛能量正在高漲中，近期很可能出現一位光芒四射、個性陽光又穩重的對象！對方不僅具備領袖特質，還很有可能是業界名人、擁有某種程度的知名度。他在愛情中同樣熱情，會主動關心、照顧另一半。但也因為對自己的事業要求很高，選伴侶也偏好能力相當的人。你們的相遇地點很可能與工作或商務有關，亦可能是在如KTV、展覽場等室內活動空間中擦出火花。