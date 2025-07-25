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「閏六月」來了！命理師教妳「做6件事」存好運

▲▼阿谷老師分享清明節禁忌。（圖／秦芸殿提供）

▲神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師。（圖／秦芸殿提供）

文／阿谷老師

今天正式進入「閏六月」，還要再一個月才會進入農曆七月，在傳統觀念中，閏六月會有一些禁忌和習俗。閏六月的整體能量會比較波動，如果想要維持好運，建議可以做6件事，如出嫁女兒準備豬腳麵線給媽媽、包紅包給長輩、補財庫等，但仍要留意這段期間不要做沒有把握的重大投資決策。

農曆是根據月亮運行計算，一個月大約有29天，一年下來會比太陽年少約11天，為了讓農曆和四季對齊，就會在一些年份加入「閏月」，今年就是兩個六月，而今年閏月是從國曆7月25日到8月22日間的農曆中有一個「閏六月」。

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在禁忌方面，還是要注意4大點，第一是「避免去負能量的場合」，例如夜遊、經過墓地或是喪家，第二是「接觸來路不明或沒有開光過的祈福品」，第三是「盡可能先不要搬家」，第四則是「盡量避開祭祀和婚喪喜慶場合」，民間信仰認為閏月不宜舉行婚禮或大型慶典，因爲在能量狀態相對不穩定的時候，容易引發不順。

閏六月到農曆七月前的能量比較波動，這段期間要保持情緒，財務用度穩定度一定要特別小心，不要在這時機點腦衝，做沒有把握的重大的投資決策。

另外，因為曆法巧合，這段期間會遇到8月7日天赦日，如果想要保持好運，可以做以下6件事，但要在進入農曆七月以前去做。

1.出嫁女兒準備豬腳麵線給父母

傳統習俗中，出嫁女兒會在閏月期間準備豬腳或豬腳麵線給父母，替父母祈求添福添壽。

2.丟舊鞋舊衣、買新衣

代表把上階段的舊運和壞運氣換掉，買新衣則有好運轉換的意思。

3.包吉祥數字給家中長輩

閏六月也是感恩月，存著感恩的心和能量，包紅包給家中長輩，祈求他們福氣圓滿，紅包袋可以寫「福」字。

4.天赦日補財庫

閏六月是動盪的月份，要做好守財的準備，所以8月天赦日補財庫的能量不是祈求進財，是祈求財神守財。

5.買新米

買回家後放滿米缸，祈求下半年豐盛跟豐收、加倍豐盛，也代表存的錢會變多。

6.回廟宇還願

如果有定期在拜拜的民眾，可以回想一下有沒有需要還願或添香油錢等捐贈，感謝一整年的神明和老天保佑，幫助好運庇佑加倍，而且閏六月如果破財在感恩上，也會減緩閏六月破財的機會。

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